Krivokapić: Na sahrani episkopa Atanasija sam bio privatno

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je danas da je na sahrani episkopa zahumsko-hercegovačkog Atanasija u Trebinju bio privatno jer mu je bio prijatelj.

Delegacija Vlade Crne Gore, predvodjena premijerom Zdravkom Krivokapićem, prisustvovala je u subotu sahrani episkopa zahumsko-hercegovačkog Atanasija u Trebinju, o čemu nije zvanično obavešetena javnost.

„Mislim da je to obaveza mene kao pravoslavnog vjernika. Još nisam upoznao vernika koji neće da poljubi krst, a stoji na nečijem kovčegu… Imao sam dilemu u Trebinju da li da skinem masku, ali sam to učinio jer sam vernik. Ako smatrate da vernik ne treba da bude premijer definišite to zakonom. Valjda imam pravo na malo privatnosti“, rekao je Krivokapić u odgovoru gradjanima na pitanja koja su postavljena tviterom povodom 100 dana rada Vlade.

On je upitao da li postoji bilo koje ljudsko pravo veće od prava na slobodu veroispovesti i dodao da je „krst mera vere“.

Pored premijera u delegaciji su bili i ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, generalni sekretar vlade Božo Milonjić i ministar finansija Milojko Spajić i predsednici opština Budva i Herceg Novi, Marko Carević i Stevan Katić.

Premijer Krivokapić ima bliske odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, vernik je i na vlast je došao velikim delom zahvaljujući i podršci pokojnog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, te angažovanju crkve u kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori, u avgustu prošle godine.

Prvi Krivokapićev potez nakon izborne pobede bio je odlazak kod mitropolita Amfilohija po podršku za dalje političke poteze, a mitropolit je konsultovan i u procesu sastavljanja vlade, što nije zabeleženo u tridesetogodišnjoj praksi parlamentarizma Crne Gore.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.