Lukšić: Nesavesni kupači ugrožavaju i živote spasilaca

PODGORICA – Uprkos upozorenjima i istaknutim crvenim zastavicama, česti su slučajevi da nesavesni kupači ulaze u more, ne razmišljajući da time ugrožavaju ne samo svoj život, već i živote spasilaca, rekli su podgoričkoj televiziji Nova M iz Uprave pomorske bezbednosti, ističući da je tako bilo i juče, kada su se pojedini kupači oglušili o najavu nestabilnih vremenskih prilika i upozorenja.

„Jučerašnji slučaj, kada smo iz talasa u Baru spasili sedam osoba pokazuje da pojedini kupači ne vode računa ni o svojim životima. To su sve bila deca od 17-18 godina. Kad jednom uđete u talase, ne možete da se vratite. Mi smo angažovali svoje najbolje plovilo koje može da izađe na takvo more, a prema iskustvu spasilaca donekle je i nama život bio ugrožen“, istakao je Žarko Lukšić iz Uprave pomorske bezbednosti.

On napominje da postoje dve vrste spasilaca, – oni koje angažuju zakupci plaže i koji su zaduženi do tog morskog pojasa, odnosno ograđene zone kupališne na 100 m, a iznad 100 nadležna je Uprava pomorske bezbednosti, u skladu sa nacionalnim planom traganja i spašavanja.

Lukšić je dodao da danas nije bilo intervencija, navodeći da se more smirilo, da su sva plovila u lukama, ali da uslovi za kupače nisu povoljni.

S obzirom na to da se Uprava pomorske bezbednosti svakog leta suočava se sa ovakvim problemima, Lukšić apeluje na građane i turiste da poštuju plažni red i da ne izlaze iznad bova.

