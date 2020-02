MANS prijavio Đukanovića, službeni avion u privatne svrhe

PODGORICA – Nevladina organizacija MANS prijavila je danas predsednika Crne Gore Mila Đukanovića Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) i Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) zbog sumnje da je za privatne potrebe koristio službeni avion Vlade Crne Gore, saopšteno je iz te organizacije.

„Istraživački centar NVO MANS je nedavno objavio istraživačku priču koja otkriva da je avion u vlasništvu Vlade Crne Gore leteo do Pariza na dan 29. decembar prošle godine, vrativši se odmah, i opet 9. januara ove godine, a da se iz glavnog grada Francuske tada vratio sutradan – 10. januara“, navodi se u saopštenju te NVO.

Baš tog dana i neposredno nakon sletanja aviona, istraživači MANS-a su u blizini podgoričkog aerodroma fotografisali službeni „Mercedes Maybać“, koji se koristi za prevoz Đukanovića, u pratnji još dva službena automobila, kako odvozi putnike sa povratnog leta vladinog aviona, ističe se u saopštenju, prenose podgoričke Vijesti.

Dodaju da su „mediji u međuvremenu izveštavali o tome da je Đukanović sa suprugom i prijateljima viđen u američkom gradu Majamiju, gde je navodno boravio za vreme novogodišnjih i božićnih praznika.

Sa druge strane, napominje se, ne postoje nikakve zvanične informacije o tome da je Đukanović bio u službenoj poseti Francuskoj, niti SAD.

„Stoga, postoji osnova sumnje da je Đukanović vladin avion iskoristio kao prevozno sredstvo do Pariza i nazad, za povratak nakon praznika. Budući da se očigledno nije radilo o službenoj poseti, Đukanović je zloupotrebio vladin avion za privatne potrebe, kakva tranzitni let do Pariza nesumnjivo jeste“, stoji u saopštenju MANS-a.

To, navode, zahteva hitno angažovanje nadležnih državnih organa – u ovom slučaju ASK-a i SDT-a, koji mogu da prikupe podatke o tome na koji način je i za koje potrebe korišćen državni avion, kao i da li je bilo zloupotreba.

MANS navodi da su za zloupotrebu državnog položaja prijavili i Natašu Pešić, generalnu sekretarku Vlade Crne Gore.

„Prijavom tužilaštvu za zloupotrebu službenog položaja tereti se i Nataša Pešić, koja je kao generalna sekretarka Vlade Crne Gore Đukanoviću omogućila korišćenje službenog aviona za privatno putovanje“, dodaje se u saopštenju, uz napomenu da iz Generalnog sekretarijata uporno odbijaju da javnosti dostave bilo kakve podatke o načinu na koji se koristi avion u vlasništvu Vlade Crne Gore.

Odbijanje da obaveste javnost obrazlažu da se time može ugroziti bezbednost štićenih ličnosti.

Iz MANS-a objašnjavaju da „bez nadoknade i u isključivo službene svrhe vladin avion mogu koristiti predsednici države, vlade i skupštine, prema Uputstvu o korišćenju državnog aviona.

„Privatno putovanje u Majami apsolutno nije bilo službeno, a delom su ga finansirali građani Crne Gore, jer se iz budžeta države finansiraju i održavanje i letovi ovog aviona“, stoji u saopštenju.

Istraživački centar MANS-a utvrdio je da bi Đukanovića povratni let privatnim čarterom, od Podgorice do Pariza i nazad, koštao između 17 i 26 hiljada evra.

„Od ASK-a i SDT-a očekujemo da utvrde koliko je građane Crne Gore košta neprijavljeni privatni let državnim avionom i utvrde punu odgovornost za očiglednu zloupotrebu službenog položaja na štetu javnog interesa i državnog budžeta“, zaključuje se u saopštenju MANS-a.

