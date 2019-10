Mediji: Kitarovic sutra zvanično saopštava kandidaturu

ZAGREB – Aktuelna predsednica Kolinda Grabar Kitarović odlučila je da ozvaniči svoju kandidaturu za drugi predsednički mandat, a poziv medijima za njenu objavu stići će iz HDZ, najavili su danas hrvatski mediji.

Zagrebačka N1 tv najavila je, pozivajući se na svoja saznanja, da će Grabar Kitarović kandidaturu za još jedan mandat na Pantovčaku ozvaničiti sutra.

Da će ući u trku za reizbor na poziciji predsednika Hrvatske, Grabar Kitarović je obelodanila početkom avgusta u Kninu, na centraloj proslavi obeležavanja vojno-policijske akcije Oluja.

Prethodno je tvrdila da to neće učiniti sve dok ne prođe svečanost u Kninu, kako se to ne bi shvatilo kao deo izborne kampanje, jer do samih izbora, kako je tada objasnila, ima još puno posla da obavi.

U maju, kada su je novinari pitali da li će se kandidovati za još jedan mandat, Kitarović je odgovorila da će to objaviti “jednog lepog, sunčanog dana”.

Njenu kandidaturu najavio je polovinom septembra i Ivan Anušić, koji je će predvoditi njenu izbornu kampanju.

Anušić je rekao da će Grabar Kitarović ozvaničiti kandidaturu po povratku iz SAD, gde je prošle sedmice učestvovala u radu jesenjeg zasedanja GS UN.

Kitarović ima punu podršku vladajućeg HDZ, njene matične stranke, potvrdio je to do sada više puta premijer Andrej Plenković.

Najnoviji izveštaj Crobarometra o istraživajnju javnog mnjenja pokazao je da je podrška aktuelnoj predsednici značajno smanjena, a dve stranke se još nisu izjasnile kojeg od kandidata će podržati na izborima.

Reč je o stranci BM365, gradonačelnika Zagreba Milana Bandića i SDS S Milorada Pupovca, koje imaju ozbiljno biračko telo, preneli su ranije hrvatski mediji.

U ranijoj analizi Jutarnjeg lista, iako podžavaju vladu Andreja Plenkovića, SDS S i Milorad Pupovac sigurno neće srpskim biračima poručiti da glasaju za Grabar Kitarovih.

Podsećaju i da je Pupovac ranije najavio da će nekoga sigurno podržati, ali koga, nije rekao.

„SDS S će raspraviti o predsedničkim izborima i podržati nekog od kandidata. To je sve što vam za sada mogu kazati“, kazao je ranije predsednik SDS S.

Među saveznicima Plenkovićeve vlade najveća enigma je Milan Bandić koji – ćuti. Pritom se ne radi o taktici, rekao je dugogodišnji poznanik zagrebačkog gradonačelnika – već o dilemi šta uraditi u ovoj situaciji.

Jutarnji je, takođe, naveo, da se široka izborna podrška Grabar Kitarović sada svela samo na vladajuću HDZ, te podsećaju da je uoči izbora 2014., njenu kandidaturu podržalo čak osam stranaka: HDZ, HS S, HSLS, Hrast, HSP AS, BUZ, ZDS i HDS.

Od ovih stranaka, danas HS S podržava nekadašnjeg premijera i predsednika aktuelne najuticajnije opozicione SDP, Zorana Milanovića, HSP AS i Hrast su uz pevača Miroslava Škoru, dok HSLS ima svog kandidata, a ostalo su ionako, kažu, nevažne strančice.

Najizgledniji datum održavanja prvog izbornog kruga je nedelja, 22. decembra, dok bi drugi krug bio održan četrnaest dana kasnije – u nedelju 5. januara naredne godine.

(Tanjug)