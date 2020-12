TIRANA – Albanski predsednik Iljir Meta izjavio je danas da je bivši hrvatski predsednik Stjepan Mesić najveći glas u odbrani prava Albanaca svuda u regionu.

On je to rekao u rođendanskoj čestitki upućenoj Mesiću navodeći da je on u dao vredan i nezaboravan doprinos albanskom narodu, prenosi portal Albania dejli njuz.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.