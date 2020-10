Micotakis: Imperativ države je da stane uz stanovnike Samos

ATINA – Imperativ države je da stane uz stanovnike Samosa, rekao je grčki premijer Kirijakos Micotakis prilikom obilaska ostrva, gde se sastao sa timom ministara i lokalnih zvaničnika kako bi procenili štetu uzrokovanu zemljotresom i izradili plan za njeno saniranje.

Grčki premijer posetio je grad Vathi, gde se sastao sa roditeljima dva tinejdžera koji su izgubili život kada je ostrvo u petak pogodio snažan zemljotres jačine 6,7 stepeni. Premijer im je izjavio saučešće i izrazio duboku žalost zbog ovog tragičnog događaja, prenosi ANA.

„Dvoje mlade dece izgubilo je život kada se ograda oko nenaseljene zgrade srušila na njih. Mislim da smo kao predstavnici države i lokalnih vlasti dužni da ponovo razmotrimo ovaj problem. To je problem na koji su nam veoma često ukazivali eksperti, s obzirom na to da znamo da su nove zgrade otporne na zemljotrese čak i jače od onog koji se dogodio u petak, ali to se ne odnosi na stare, opasne i nenaseljene zgrade. Pozabavićemo se ovim problemom, a mislim da je to najmanje što možemo da učinimo u čast sećanja na ove dve mlade žrtve“, rekao je Micotakis.

Premijer se u Vathiju takođe sastao sa spasilačkim timovima, vojskom i volonterima, i obišao grad da proceni štetu koja je nastala usled zemljotresa, a razgovarao je i sa građanima i preduzetnicima. On je takođe posetio i grad Karlovasi.

Ranije u toku dana grčki premijer predsedavao je sastankom koji je na ostrvu održao zajedno sa nekoliko ključnih ministara i lokalnih zvaničnika.

Opštine na istoku i zapadu Samosa, kao i ostrvo Hios, proglasile su danas vanrednu situaciju tokom narednih šest meseci, do 30. aprila 2020. godine.

U snažnom zemljotresu koji je juče pogodio egejsku obalu Turske i istočno grčko ostrvo Samos, poginulo je najmanje 28 ljudi, a povređeno više od 800.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.