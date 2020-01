Migranti pokušali da pređu nabujalu Drinu

ZVORNIK – Od četiri migranta jedan je danas uspeo da pređe Drinu između Malog Zvornika i Zvornika.

Njih četvorica su, naime, danas oko 16.40, držeći se međusobno i uz pomoć štapova, useli da dođu do sredine reke, gde je matica jednog ponela nizvodno, a zahvaljujući čemu je on uspeo da stigne do leve obale Drine, prenosi portal Klix.

Trojica migranata ostala su na sredini reke, koja im je bila do pasa, desetak minuta pokušavajući da savladaju maticu, ali pošto nisu uspeli vratili su se na mesto sa koga su ušli u vodu.

(Tanjug)