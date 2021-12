Milanović: Postoje genocidi i genocidi, onaj u Srebrenici i Jasenovcu nije isti

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da genocid u Srebrenici i Jasenovcu nije isti, jer su u ustaškom logoru u Jasenovcu tokom Drugog svetskog rata Jevreji i Srbi sistemski ubijani tokom nekoliko godina.

On je u izjavi novinarima u Komiži na ostrvu Visu ponovio nedavnu izjavu da postoje različite vrste genocida, rekavši da „Srebrenica nije isto što i holokaust, nije isto što i Jasenovac“.

Upitan smatra li da je u Srebrenici počinjen genocid, Milanović je odgovorio potvrdno.

„Ja kažem da jeste, ali onda za neke teže zločine moramo izmisliti drugo ime“, dodao je hrvatski predsednik.

On je rekao da je uvek govorio da je u Srebrenici počinjen genocid, ali da „vidi da ima posla s ljudima koji su užasno agresivni i žele da odredjuju svaku reč kako ćeš izgovoriti“.

Ocenio je da nije rekao ništa zlonamerno ili pogrešno.

„Postoje genocidi i genocidi, žrtve i žrtve“, ponovio je Milanović.

„Poštujem tudju žrtvu, ali nije sve isto. Ako sve bude genocid, moraćemo da nadjemo drugo ime za ono što su nacisti i nemačka mašinerija napravili Jevrejima u Drugom svetskom ratu, to je holakaust, ali i to je genocid. Nije svaka žrtva ista, to je relativizovanje“, rekao je hrvatski predsednik.

On je ocenio da Hrvati imaju delikatan, osetljiv stav prema optužbama za genocid i da optužbe za genocid u Jasenovcu imaju svoju meru, koju „mnogi prelaze, govoreći o milionu ubijenih“.

„Mnogi su sa srpske strane radili karijeru na tome. Mi Hrvati smo malo osetljivi na to“, ukazao je Milanović.

On je dodao da „gospoda iz Sarajeva, to nije službeno Sarajevo, to je Baščaršija, pokušavaju od svog naroda da naprave žrtvu veću nego što jeste“.

„Upravo oni licitiraju mrtvima, ja to nikada ne radim“, istakao je hrvatski predsednik.

Predsednik Hrvatske je upitao je li i Vukovar genocid rekavši da Hrvatska ne govori da jeste, jer „ima neku meru“.

„Ali, Vukovar je u dva meseca sistemski uništavan. Grad i ljudi. Meta su bili Hrvati i nešto Srba što je ostalo s Hrvatima u podrumima. I na kraju još Ovčara, ima li tu elemenata za razgovor o genocidu“, zapitao je Milanović.

Ocenu hrvatskog predsednika o različitim vrstama genocida i da Srebrenica nije isto što i holokaust, ranije su osudili član Predsedništva BiH Šefik Džaferović i predsednik Veća bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj Armin Hodžić.

Upitan o kitikama iz Sarajeva, Milanović je odgovorio da „zvanično Sarajevo ne postoji“, iako bi on voleo da postoji, već „samo jedna od tri strane koja govori ono što druge dve strane ne podržavaju“.

Povodom Hodžićeve ocene da je izjavom o Srebrenici prešao preko civilzacijske linije, Milanović je odgovorio da za Hodžića nikad nije čuo i da „nije dovoljno zvati se Hadžić ili Hodžić da bi mogao da govoriš u ime bošnjačke zajednice u Hrvatskoj“.

On je ocenio da su to „prilike da etnobiznismeni dodju do izražaja“, a u tom kontekstu je pomenuo i predsednika Srpskog narodnog veća Milorada Pupovca rekavši da on „nije pravi predstavnik Srba, već etnobiznismen koji se uklopio u postojeći zakonski okvir“.

„Istovremeno slušamo pravog predstavnika Srba u BiH, kakav god da je, (Milorada) Dodika, nekome loš, nekome nije, koji kaže da meni veruje. Etnobiznismena mi je dosta, moj politički put nije etnički, već pre svega borba za istinu i pravdu“, naveo je Milanović.

(Beta)

