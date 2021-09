Milanović: Vučić ne može da promeni činjenicu da je bio ratni huškač

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas u Varaždinu da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne može da promeni činjenicu da je bio ratni huškač.

„Tu činjenicu on ne može da promeni“, rekao je Milanović novinarima u Varaždinu.

Predsednik Hrvatske je ocenio da su poruke koje Vučić šalje „preko svog portparola, nekog ministra, parole“, dodavši da on nema „svoje galamdžije koji će na pasja usta vredjati Vučića“.

„Ja ću neke stvari koje nisu ugodne reći svojim rečima, iz svojih usta. Ja sam najgluplji političar u Hrvatskoj i neka trljaju dlanove, šta bi bilo da sam najpametniji?“, rekao je Milanović osvrnuvši se na izjavu ministra policije Aleksandra Vulina da Milanović „spada u gluplje hrvatske političare“.

On je ponovio raniju izjavu da je Vučić 90-tih bio ratni huškač i da je ponosan na to, ali je dodao da nikom nije rekao da je četnik, jer „oko takvih stvari povlači crtu i ne ide preko toga“.

„Postoji kriptorhizam kod sisavaca, kada se muškarcima ne spusti skrotum, to se leči, a postoji i kriptocefalus, to je skriveni mozak, to je neizlečivo“, zaključio je Milanović, preneo je Tportal.

(Beta)

