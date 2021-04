Milanović:Priča o razlazu u BiH neozbilja i opasna

ZAGREB – Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da je priča o mirnom razlazu u Bosnii Hercegovini toliko neozbiljna, ali istovremeno i opasna da je ne treba stavljati čak ni na non-pejper, ma od koga god dolazila.

Za eventualnu povezanost Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića sa tom idejom, Milanović kaže da to prevazilazi maštu čak i scenarista beogradskih krimi serija.

„Bilo kakvo miroljubivo razilaženje – Hrvatska do Drine, Beograd do Une – to ne dolazi u obzir. I u tom smislu taj papir je big sh*t“, rekao je Milanović u svom maniru.

On kaže da se nada da nezvanični diplomatski dokument nije došao iz Ljubljane, jer „objektivno, ja njih dosta poštujem i mislim da nisu baš tako zalupani“.

„Što se mene tiče, nema govora o razlazu BiH. Ono o čemu ima govora je davanje temeljnih ustavnih prava iz Dejtona koja hrvatskom narodu pripadaju, a koja su im uskraćena, pa čak i ukradena“, poručio je Milanović, prenela je Hina.

Milanović je konstatovao da od razlaza u BiH neće biti ništa i dodao da se to neće dopasti predsedavajućem Predsedništva BiH Miloradu Dodiku, ali da veruje da je i on toga svestan.

Hrvatski predsednik takođe ne veruje da bi, kako je kazao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić stajao iza ideje ujedinjenja Kosova i Albanije.

„Dakle, prvo priznanja Kosova, što je već puno, i onda još ujedinjenje Kosova i Albanije“, rekao je Milanović.

Komentarišući pisanje pojedinih medija da ta ideja dolazi iz Beograda, Milanović kaže da tek ta “kombinatorika nadilazi maštu i scenarista najboljih beogradskih kriminalističkih serija, kao što su Tajkun, Močvara, Besa i slične. Pogledajte“, preporučio je Milanović.

On za Janšu kaže da „zna biti vrlo ‘anfan teribl’ i nešto drugo uz to“.

„Taj Janša je ustvari prema Hrvatskoj bio, neću reći blagonaklon, ali videlo se da iza njega stoji neka podrška koja je kontinuirana u slovenačkoj politici i upravo zato me katkad znao da iznenadi nekim svojim konstruktivnim stavovima, bez obzira na to što zna da priča dosta toga“, rekao je Milanović.

(Tanjug)

