Ministarstvo CG: Pomorcima nisu ukinute američke vize

PODGORICA – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore odbacilo je kao nekorektne i tendenciozne tvrdnje NVO Unije pomoraca da, nakon sastanka resornog ministra i američke ambasadorke, i dalje nije jasno da li je definitivno i sigurno otklonjena opasnost od zabrane ulaska crnogorskim pomorcima u SAD.

RTCG podseća da su, nakon nekoliko slučajeva povezivanja crnogorskih pomoraca s krijumčarenjem droge, počele da kruže nezvanične informacije da će pomorcima te zemlje biti zabranjen ulazak u SAD.

Potom je održan sastanak ministra saobraćaja i pomorstva Osmana Nurkovića i ambasadorke SAD u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke na kojem je, kako su naveli predstavnici ministarstva, ukazano na sveukupni značaj nesmetanog zapošljavanja i plovidbe crnogorskih pomoraca.

Iz ministarstva poručuju da bez obzira na opaske Unije pomoraca, taj resor jasno zna šta mu je obaveza i adekvatno reaguje kad god je ugrožen interes pomoraca koji svoj posao rade na pošten i profesionalan način.

„Smatramo ove tvrdnje nekorektnim, jer je Ministarstvo svojom brzom reakcijom na nepotvrđene najave da crnogorski pomorcima može biti zabranjena plovidba u vodama SAD, napravilo konkretne korake i iz prve ruke dobilo informaciju o nepromenjenom viznom režimu sa SAD”, rečeno je podgoričkoj Pobjedi u Ministarstvu pomorstva.

Ministarstvo napominje da je reagovalo na pozive određenog broja pomoraca, a ne na inicijativu Unije pomoraca i napominje da ne treba 7.000 crnogorskih pomoraca poistovećivati s nevladinom organizacijom koja ima nekoliko stotina članova.

S druge strane, kako navodi, Unija pomoraca je 26. avgusta saopštila da „čim budu znali koja je konačna odluka, znaće i šta će preduzeti, ali svakako očekuju i podršku države“.

Iz Unije pomoraca su prošle sedmice saopštili da se Nurković sa ambasadorkom SAD susreo četiri dana ranije nego što je objavljeno saopštenje.

„Neka pomorci sami donesu zaključak da li je postupak ministarstva bio konkretniji, efikasniji i delotvorniji od priče NVO Unija pomoraca koja čeka da se nešto desi, pa da onda reaguje, a uz to im je i bitniji podatak kada je Ministarstvo objavilo informaciju u vezi sa sastankom, od samog postupka reagovanja i konkretnih stavova do kojih smo došli“, navode u Ministarstvu.

Predstavnici ministarstva navode da taj Vladin resor ima svoje administrativne procedure koje iziskuju određeni vremenski period do objavljivanja događaja.

„Smatramo da pomorcima taj vremenski period od događaja do objavljivanja ništa ne znači naspram same činjenice da je nešto preduzeto i da to ima svoje rezultate. Obavještenje je objavljeno u neđelju uveče 1. septembra, što znači da je ministarstvo zbog značaja informacije na njoj radilo i za vrijeme vikenda i da su pomorci obaviješteni čim su se za to stekli uslovi, odnosno čim je završena administrativna procedura”, poručuju predstavnici ministarstva.

(Tanjug)