Na sahrani gradonačelnika Zagreba će govoriti patrijarh Porfirije

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC), patrijarh Porfirije govoriće sutra u Zagrebu na sahrani zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića kao njegov prijatelj, izjavio je danas Bandićev dugogodišnji prijatelj i saradnik Duško Ljuština za N1.

On je rekao da će uz Porfirija na sahrani govoriti i premijer Andrej Plenković.

„Trebalo je da se pojavi i Šefko Omerbašić (dugogodišnji šef Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj), ali mu zdravstveno stanje to ne dozvoljava. Nisam siguran da će ikad na sahrani nekog gradonačelnika, a to se nije ni ranije dogodilo, da govori patrijarh Sprske pravoslavne crkve“, rekao je Ljuština, prenela je N1.

Patrijarh Porfirije izrazio je u nedelju u Zagrebu žaljenje zbog smrti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića naglasivši da je on bio prijatelj pravoslavnih Srba i svih u Zagrebu.

„Bez ulaženja u politiku, jer to nam nije svojstveno, a i ne razumemo se u to, dužni smo da kažemo da je on bio prijatelj pravoslavnih Srba i svih ljudi grada Zagreba i šire od toga, ali i moj lični prijatelj. Molim se Bogu za pokoj njegove duše“, rekao je patrijarh na kraju prve liturgije u Zagrebu od kako je postavljen za poglavara SPC.

Dugogodišnji gradonačelnik Zagreba Milan Bandić umro je u nedelju u 66. godini od posledica srčanog udara.

Bandića su pratile brojne afere, istrage i sudski postupci zbog korupcije zbog kojih je bio i u pritvoru. Zbog načina na koji je gotovo 21 godinu vodio grad bio je suočen i s talasom protesta, ali je uprkos tome opstajao na vlasti.

Bandić će biti sahranjen na zagrebačkom groblju Mirogoj, a sreda je proglašena Danom žalosti.

Gradom Zagrebom će do redovnih lokalnih izbora sredinom maju upravljati njegova zamenica Jelena Pavičić Vukičević.

