Nastavnica iz Podgorice dobila otkaz, učila đake da su Crnogorci – Srbi

Nastavnica fizičkog u podgoričkoj Osnovnoj školi „Sutjeska“ dobila je otkaz jer je đacima na času rekla da crnogorska nacija i crnogorska crkva ne postoje i objasnila im zašto nije dobar zakon o slobodi veroispovesti.

Prema pisanju podgoričkih Dnevnih novina to se dogodilo pre oko tri meseca, što je potvrdilo i crnogorsko Ministarstvo prosvete uz obrazloženje da je otkaz dobila „zbog zapanjujuće zloupotrebe maloletne dece u političke svrhe“, prenosi portal RTCG.

Nastavnica je na času fizičkog deci rekla da Crna Gora, nakon što se odvojila, želi da ima svoju državu, crnogorski jezik i crnogorsku crkvu.

„E, tu je problem, što ne možeš ti sada što je do juče bila Srpska pravoslavna crkva da kažeš da je to Crnogorska pravoslavna crkva. Ne možeš, jer nije to crnogorska već srpska pravoslavna crkva. E sad, narod ne želi da ide u Crnogorsku pravoslavnu crkvu, jer ta crkva ne postoji…Zato narod šeta…“, rekla je, između ostalog, nastavnica.

Iz Uprave škole naveli su da su sproveli postupak utvrđivanja odgovornosti uz podršku Ministarstva prosvete Crne Gore, koje je „tražilo da se slučaj u potpunosti rasvetli“., posle čega je prekinut radni odnos sa nastavnicom.

Slučaj je sada na sudu, pošto je nastavnica podnela tužbu.

Iz Ministarstva prosvete Crne Gore naveli su da je u školi „došlo do zapanjujuće zloupotrebe maloletne dece u političke svrhe od jedne neodgovorne nastavnice“. Dodaju da su „zato sve vreme bili podrška upravi u nameri da iskoristi sva zakonska ovlašćenja kojima raspolaže i najrigoroznije sankcioniše takvo ponašanje, jer nam je zajednička dužnost da školu učinimo bezbednim, a ne mestom brutalne indoktrinacije”.

Direktor škole Vesko Gagović kazao je da ne škola sprovela postupak u skladu sa zakonom.

„Došlo je do ozbiljnih prekoračenja ovlašćenja i zloupotrebe položaja od jedne nastavnice. U interesu je škole, odnosno dece, da se takve stvari ne dešavaju, ali i da se ovaj slučaj ne politizuje”, kazao je Gagović.

