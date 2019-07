NATO bez rukavica krenuo u obračun sa Srpskom crkvom u Crnoj Gori

Nije tajna da Srpska pravoslavna crkva, blago rečeno, ne uživa simpatije u NATO, ali je prvi put to otvoreno stavio do znanja visoki zvaničnik Alijanse.

General potpukovnik Frenklin Ben Hodžis, bivši glavnokomandujući američkih kopnenih snaga u Evropi, kazao je u nedavnom intervjuu za „Glas Amerike“ da Srbiji i zemljama regiona „treba pružiti podršku i zaštitu od pritiska Rusije“, pri čemu je SPC označio kao glavnu prijetnju za dovršavanje posla na Balkanu.

Američki general je, između ostalog, ukazao da bi, po pitanju rešavanja problema Kosova, Srbiji „trebalo pomoći da se odupre pritiscima pravoslavne crkve vezane za Rusiju“.

Da je SPC trn u oku NATO planerima znalo se i prije, ali čini se da je ovo ipak jedan od rijetkih izleta, kada je neko od visoko pozicioniranih vojnika SAD neuvijeno označio pravoslavnu crkvu kao ključnu smetnju za preoblikovanje mape regiona po atlantističkom modelu.

Naravno, glavna „krivica“ SPC su njeni tradicionalno dobri i prijateljski odnosi sa Ruskom pravoslavnom crkvom (RPC), pa se Crkva sada u očima Zapada percipira kao glavni kanal ruskog uticaja.

Kao dio šire strategije obračuna Zapada sa pravoslavljem, upravo u tom ključu mogu se tumačiti i progon SPC iz Sjeverne Makedonije, ali i najnovije pojačane tenzije i pritisak na eparhije SPC u Crnoj Gori. Što se potonjeg tiče, utisak je da nagla ideja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o hitnosti obračuna sa SPC nije potekla iz njegove glave, već da je u pitanju samo fragment ukupne politike NATO u regionu, u njegovom sukobu sa pravoslavljem.

Vlast u Podgorici ucijenjena

Po ocjeni analitičara i publiciste Vojina Grubača, izjava bivšeg glavnokomandujućeg kopnenih snaga SAD u Evropi, general-pukovnika Frenklina Rodžersa, o neophodnosti da Alijansa „pomogne“ Srbiji u obračunu sa sopstvenom Crkvom je, prije svega — „skandalozna“.

„Ona jasno pokazuje da SAD i NATO u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vide prijetnju i problem, pa i glavnog neprijatelja za dovršavanje svoga anticivilizacijskog projekta drobljenja i razaranja pravoslavnih naroda na Balkanu. Nažalost, ova izjava je i upozoravajuća, jer svjedoči da je možda već oblikovan neki novi NATO program, sa koncepcijom udara na pravoslavne narode, i to ne samo na Balkanu“, kaže Grubač za Sputnjik.

On dodaje da ovo nije ništa novo, te da se slično dešava u Ukrajini i Gruziji, a to je sve kasnije poslužilo i kao obrazac i formula za poznata antipravoslavna dešavanja u Crnoj Gori.

„Izjava generala Rodžersa je apsolutna potvrda da je ucijenjeni crnogorski režim od NATO funkcionera dobio naredbu da po svaku cijenu krene protiv Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, odnosno, protiv 99 odsto pravoslavnih vjernika, Srba i Crnogoraca, koji je sačinjavaju. Razlog takvog antipravoslavnog projekta NATO nije samo u viševjekovnim vezama sa ruskom crkvom, već i u paničnom strahu Zapada od Rusije, koja je dobila trku u naoružanju“, smatra Grubač.

Zapadne elite uznemirene

Naš sagovornik je, ipak, mišljenja da nema previše mjesta za paniku, te da se otvorena poruka visokih zvaničnika Alijase — da u pravoslavlju vide problem, može tumačiti i kao indikator uznemirenosti zapadnih elita.

„Zapad i NATO ne shvataju da se silom oružja ne može boriti protiv metafizike, te da im je ta pretpostavljena bitka protiv pravoslavnih zemalja i pravoslavlja unaprijed izgubljena, kao uostalom i protiv svih religija koje su do sada napadali, a najviše su do sada, to znamo — napadali zemlje islamske religije“, kaže Grubač.

On, stoga, predviđa da će antipravoslavni i antireligijski koncept Zapada, koji je po mnogim pokazateljima već doživio težak poraz u Ukrajini, isti takav poraz doživjeti i u Gruziji i Crnoj Gori, kao i na čitavom Balkanu.

„Poslije svega, Zapad će morati konstatovati konačni ’rezultat‘ te priče, a to je — da su bez ikakvog valjanog i zdravorazumskog razloga stvorili nove neprijatelje u pravoslavnim narodima, i to isljučivo svojim anticivilizacijskim potezima“, zaključuje Grubač.

(Sputnjik)