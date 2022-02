Nebojša Medojević: Antisrpska vlada vodi ka dezintegraciji Crne Gore

Medojević je odgovarajući na pitanje novinara o novoj vladi na pres konferenciji rekao da će biti nekoliko dana odsutan iz Crne Gore.

„Kad se vratim, ako dobijem poziv, razgovaraćemo. Reći ću mu (Abazoviću) da će biti odgovoran za dezintegraciju Crne Gore, da pokušava da napravi antisrpksu vladu, da će to dovesti do homogenizacije srpskog faktora, do radikalizacije njihovih zahteva što može voditi i dezintegraciji države“, rekao je Medojević.

(Tanjug)

