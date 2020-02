Nelson: Upozorio sam Dodika na potencijalne posledice

SARAJEVO – Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson kaže da je članu Predsedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Miloradu Dodiku ukazao na potencijalne posledice nepoštovanja Dejtonskog sporazuma, kao i da ih vidi u ekonomskoj oblasti, odlasku mladih i „kroz nove sankcije“.

Nelson tvrdi da je u sredu, 19. februara, iskreno razgovarao s Dodikom.

„Preneo sam stav Sjedinjenih Američkih Država da se teritorijalni suverenitet i integritet moraju poštovati, da se Dejton mora poštovati i da ultimatum i blokade nisu dobar način funkcionisanja. Jesam razgovarao s njim o potencijalnim posledicama. Te posledice vidim u ekonomskoj oblasti, u odlasku mladih i kroz nove sankcije“, ukazao je on u intervjuu za BHT 1.

Za Dejtonski ustav je rekao da je bio dobra početna tačka, ali je naveo da su bile potrebne modifikacije, a biće i dalje na putu Bosne i Hercegovine prema evroatlantskim integracijama.

„Svi se slažu da je kompromis težak i da je to veliki izazov, ali moraju se rešavati problemi kroz institucije države, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine je stub države i mora funkcionisati slobodno“, rekao je Nelson.

Nakon sastanka s američkim ambasadorom, koji je usledio isti dan nedugo sednice Predsedništva Bosne i Hercegovine, Dodik je, između ostalog, izjavio: „Sve što je on meni rekao, ja sam uzvratio. Bilo je nekih stvari i to doživljavam kao pretnju i ne mogu da verujem da se upuštaju u tako nešto. Bosna i Hercegovina pripada nama, a ne njemu da on preti u njenoj odbrani“, prenosi Radio Sarajevo.

(Tanjug)