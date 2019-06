Neobičan znak nasmejao region: Hrvati zabranili japanke (foto)

Način na koji su Hrvati objasnili turistima da ne nose japanke, nasmejao je region.

Hrvatska gorska služba spasavanja upozorila je turiste da vode računa kako kreću u obilaske planinskih vrhova, pošto se često događalo da posetioce moraju da spasavaju jer su bili neadekvatno obučeni ili obuveni.

Bilo je slučajeva da su turiste nalazili promrzle jer su bili u kupaćim kostimima.

​„Dragi turisti, znamo da ne pričate hrvatski, zato vas molimo da obratite pažnju na ovaj znak dok planinarite u Hrvatskoj“, piše na znaku koji su postavili na Ugljanu, gde je putokaz za tvrđavu Sveti Mihovil.

Dear tourists,

we know you don’t speak Croatian, so please follow the obvious wordless signs while hiking in the Croatian mountains.#isurvivedholidaysincroatia #hgss #cmrs #deartourists pic.twitter.com/y1AR9YS2y4

— Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) June 14, 2019