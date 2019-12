Neslaganja bugarsko-makedonske komisije o istoriji

SKOPLJE – Makedonski član Zajedničke makedonsko-bugarske komisije o istorijskim i obrazovnim pitanjima Vančo Gjorgjiev kaže da poštoji različito tumačenje termina “zajedničke istorije” između makedonskih i bugarskih istoričara,

Kako je rekao, Bugari pod tim podrazumevaju da smo „mi jedan narod koji je ima jedan jezik, istoriju i prošlost“, prenosi komenar Vančo Gjorgjieva portal Plusinfo.

“Najdirektnije rečeno kolege iz Bugarske žele da promovišu nekakvu političku koncepciju i ideologiju želeći da ukažu da smo do 1944. godine mi imali zajedničku istoriju. To njihovo razumevanje zajedničke istorije podrazumeva da je reč o jednom narodu koji je imao jedan jezik, istorija i prošlost”, naglašava Gjorgjiev.

Kako on navodi, zajednička istorija Makedonaca i Bugara postoji u period srednjeg veka, kada je Makedonija bila deo bugarske države, nakon toga u period od 1915. do 1918. kada je teritorija Makedonije okupirana od Bugarske u Prvom svetskom ratu i u periodu od 1941. do 1944. godine.

“Samo to može da bude zajednička istorija, sve druga je podeljena istorija. Mi smo realno ovde, mi smo makedonski narod sa makedonskim jezikom, istorijom i naše odnose treba da zavise od toga šta je realnost, odnosno razviijanje ekonomske saradnje, kulturne, obrazovne i tako dalje”, naglašava Gjorgjiev.

On dodaje da je istorija nešto što obremenjuje i da ukoliko neko smatra da će nekom drugom nametnuti svoju percepciju prošlosti, onda se dovodi u pitanje o kakvim dobrosusedskim odnosima možemo da govorimo.

“U svakom slučaju Komisija će nastaviti i dalje da radi”, zaključuje on.

Zajednička komisija o istorijskim i obrazovnim pitanjima između Bugarske i Severne Makedonije deo je Sporazuma o dobrosusedskim odnosima i prijateljstvu koji su potpisali te dve zemlje 1. avgusta 2017. godine.

Sporazum predviđa da se ova komisija bavi otvorenim istorijskim pitanjima i nesuglasicama između Skoplja i Sofije.

Do sada je dogovoreno da se zajednički obeležavaju određeni istorijski ličnosti poput Cara Samuila, Ćirila i Metodija, međutim još nije postignut dogovor oko obeležavanju revolucionara i jedan od osnivača VMRO Goce Delčev za koga bugarska strana tvrdi da je Bugarin koji se borio za autonomnu Makedoniju.

Početkom septembra bugarski vlasti su zapretili makedonskim kolegama da će dovesti u pitanje evropsku integraciju Severne Makedonije ukoliko se ne postigne saglasnost oko nacionalnog identite Delčeva i njegovog lika i dela.

(Tanjug)