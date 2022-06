Neverovatan slučaj s Jadrana: Pogledajte šta su turisti platili 70 evra (foto)

Visoke cene na Jadranu već su godinama letnja zanimacija šokiranih turista, domaćih i stranih, ali račun koji je objavio čitalac Riportala, a preneo Jutrnji list nadmašio je sve dosadašnje hit cene Jadrana, jer su dva sendviča, tri kroasana, dve kafe, koka kola i sok koštali oko 70 evra!

Revoltirani čitalac Riportala poslao je redakciji tog medija račun koji iznosi neverovatnih 517 kuna (više od 8.000 dinara), za tri osobe, bez ikakvog luksuza: dva sendviča, tri kroasana, dve kafe i dva soka.

Čitalac koji je poslao račun dodao kako na stolovima nema cenovnika i kaže kako bi se sigurno ustao i napustio lokal da je znao kolike su cene.

„Kavana je malo izdvojena od hotela i po ničemu se ne izdvaja od drugih kavana u Opatiji. Zato ne vidim neki poseban razlog ili posebnu ponudu na temelju koje bi ovako ‘derali’ ljude. Na stolovima nema cena, što možete videti i na fotografijama koje vam šaljem“, prepričava jučerašnju situaciju čitatelj Riportala.

„Ne znam je li to prekršaj, ali svakako bi se ustali i otišli iz tog lokala da smo negde videli cene. Ista reakcija je bila i od ljudi koji su sedili sto do nas. Da je bar neki kvalitet. Još bismo razumjeli da smo tražili i dobili nekakav specijalitet, pa to i košta – ali dva prosečna sendviča od ćurećih prsa za 240 kn (3.700 dinara)?? Za ne verovati! Za te novce mogli smo u Opatiji na pristojan ručak!“, ističe čitalac.

