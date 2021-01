Novi ministri u Vladi Crne Gore prvi put prijavili imovinu

Novi ministri u Vladi Crne Gore su prvi put prijavili imovinu i iz imovinskih kartona se vidi da je najbogatiji ministar finansija koji je prijavio imovinu od blizu 400.000 evra, ali su samo pojedini ministri dali saglasnost za uvid u svoje bankarske račune.

Ministar ekonomskog razvoja je prijavio da je napustio posao na kojem je zarađivao oko sedam hiljada evra mesečno, a supruga ministra pravde – kako je on prijavio, radi u američkom Ministarstvu odbrane.

Mladi ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić prijavio je da je vlasnik „bitkoina“ tržišne vrednosti 150.000 evra, te da ima i 240.000 evra i 9.000 dolara na tekućem računu.

Spajić je u decembru, po stupanju na funkciju, primio 1.291 evro plate, a na tri tekućem računa ima nešto manje od 247.000 evra. Vlasnik je i 10 akcija u globalnoj bankarskoj grupaciji „Goldman Saks“ za koju je i radio, a po imovinskom kartonu, nema nepokretnu imovinu.

Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić koja je dugo živela u SAD, na računima ima 22.000 evra – navodi se u izveštaju koji je podnela Agenciji za sprečavanje korupcije.

Njena prva ministarska plata iznosila je 1.291,50 evra i danas ju je poklonila Osnovnoj školi Njegoš na Cetinju koju je pohadjala.

Ministarkin suprug Edurado Paljere ima 222.500 evra ušteđevine i mesečnu platu od 7.200 evra.

Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić prijavio je Agenciji za sprečavanje korupcije prvu ministarsku platu od 1.356 evra.

Njegova supruga Vi Ngujen u američkom Ministarstvu odbrane primala je prošle godine mesečno po 3.764 evra.

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović prijavio je da njegova ministarska plata iznosi 1.151 evro, koliko je primio u decembru.

Milatović je istog meseca od EBRD za koju je i radio, dobio bonus od 4.403 evra. On je od izdavanja stana prošlog meseca imao 380 evra prihoda. To znači da je prošlog meseca imao ukupan prihod od skoro 6.000 evra. Pre no što je postao ministar, osnovna plata u EBRD mu je bila 6.800 evra.

Po podacima iz imovinskog kartona, Milatović je vlasnik stana od 46 kvadratnih metara koji je kupio. Sa suprugom Milenom Milatović suvlasnik je i stana od 68 kvadratnih metara. Milatović u penzionom fondu ima 85.000 evra, a na tekućem računu 7.000 evra. Milatovićeva supruga na tekućem računu drži nešto više od 3.000 evra, a u decembru je zaradila 909 evra.

Milatović, koji je i vlasnik automobila „reno megan“ iz 2012. godine, ima stambeni kredit od 70.500 evra koji vraća u ratama od po 452 evra mesečno.

Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić 30 dana od stupanja na funkciju dostavio je Agenciji za sprečavanje korupcije imovinski karton u kojem je naveo da je u decembru primio 1.444 evra plate.

Bojanić je vlasnik stana od 61 kvadratnog metra. Od 2003. godine otplaćuje 45.495 evra stambenog kredita, u ratama od po 407 evra mesečno. Izgradio je kuću od 137 kvadratnih metara, čiji je suvlasnik na 25 odsto.

Taj novoizabrani ministar je kupio i 108 kvadratnih metara poslovnog prostora nad kojim ima 50 odsto vlasništva. U imovinskom kartonu se navodi da je nasledio pašnjake, livade, šume, njive i vinograde nad kojima ima do 25 odsto vlasništva.

Bojanić vozi „opel astru endžoj“ staru pet godina. Na tekućem računu ima 2.000 evra, a vlasnik je i 40 odsto akcija kompanije E-Novativa.

Njegova supruga prima minimalnu platu od 222 evra, ali ima četiri poslovna prostora.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović na kraju prošlog meseca primio je 1.340 evra, navodi se u imovinskom kartonu koji je dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije.

Njegova supruga Svjetlana Stijović je do kraja jula primala po 550 evra, a kao izvor prihoda u kartonu navodi se „slobodna profesija“.

Taj ministar je vlasnik stanova od 23 i 52 kvadratna metra koje je kupio, a supruga stana od 46 kvadratnih metara, polovine kuće od 122 kvadratna metra koju je nasledila, i dela njiva i livada od više hiljada kvadratnih metara. On ima i 27.000 evra ušteđevine.

(Beta)

