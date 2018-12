Novogodišnji muzički program u Budvi otvorili Who See i Beogradski sindikat uz baklje

Novogodišnji muzički program u Budvi otvoren je sinoć na trgu kod Starog grada nastupima hip-hop bendova Most wanted, Who See i Beogradski sindikat.

Nekoliko hiljada okupljenih gradjana, uglavnom mladih, uživalo je u koncertima koji su trajali do dva časa iza ponoći.

Program je uz podršku DJ Laki D- ja otvorio tročlani budvanski hip-hop sastav Most wanted, kojima je to bio prvi nastup na velikoj sceni za 12 godina rada.

„Prezadovoljni, ovo nam je bio prvi nastup na nekoj ozbiljnijoj manifestaciji, srce nam je puno“, kazao je član Most Wanteda Petar Jablan Dijablo.

On je najavio da su u pripremi dva nova albuma, „O njoj“ i „Džentlmen sa ulice“.

„Spremamo oko 20 novih pesama koje ćemo selektivno da ekranizujemo i izbacujemo“, kazao je Dijablo.

Na binu je potom izašao najpoznatiji crnogorski hip-hop duo Hu Si (Who See), koji je i pored najave da neće izvoditi vatromet, „zapalio“ atmosferu na trgu kod Starog grada.

Dedduh i Nojz izveli su kako su i najavili, „klasičan“ Who See repertoar u kome je „samo rep i ništa više“, a publika je uživala u pesmama „Nije preša“, „Dje se kupaš“, „Nemam ti kad“, „Regeton Montenegro“, „Prevaspitaj djecu“…

„Bila je fešta, bila je jedna petarda kao najava za pesmu Pucačina po Budvi. Dugo smo razmišljali i i na zasedanju je moj tata predložio da bi smo mogli baciti eksplozivnu napravu. Malo smo razmislili i shvatili da ćemo nekog ubiti ako bacimo bombu, pa je izbor pao na petardu“, kazao je Dedduh.

On je kazao da sa Nojzom radi na petom po redu albumu koji planiraju da objave do leta.

„Radićemo album a ne singlove. Sve je teže naravno jer pokušavamo da se ne ponavljamo i ne radimo iste teme“, kazao je Dedduh.

Vrhunac večeri nastupio je izlaskom na binu momaka iz Beogradskog sindikata (BS) koji su puna dva časa izvodili repertoar na kome je bilo starijih pesama poput „Govedine“, „Alal vera“, „Nema povlačenja, nema predaje“, „Viteške“ i „Svedoka saradnika“ ali i najaktuelnijih kao što su „BS armija“, „Sistem te laže“ i „Dogodine u Prizrenu“ tokom kojih su zidine Starog grada bile obasjane brojnim bakljama u publici.

Boško Ćirković Škabo kazao je nakon dvočasovnog koncerta da su utisci članova BS sa prvog nastupa u Budvi fantastični i ocenio da je „iskrenost pobedila“.

„Imam samo pozitivne utiske sa koncerta. Još na tonskoj probi smo videli da će to produkcijski da bude izvanredno sprovedeno kao što mi se čini da je i bilo. Očekivali smo da će doći dosta ljudi a s obzirom na naša dosadašnja iskustva iz Nikšića i Podgorice, znali smo da će publika da reaguje iskreno kao što je i bio slučaj“, kazao je Škabo.

Upitan kako će BS u 2019. obeležiti 20 godina rada, Škabo je rekao da se ne pripemaju za neko konkretno izdanje ili nastup.

„Spremamo se da nastavimo da radimo još 20 godina. Imamo neke pesme u završnim fazama i nadam se da će što veći broj njih ugledati svetlo dana naredne godine. Nadam se i da ćemo sledeće godine ponovo otići u SAD i da ćemo uspeti preko leta da ispoštujemo neke od festivala koji nas konstantno pozivaju“, rekao je Škabo.

Novogodišnji muzički program u Budvi, koji će trajati do 2. januara, biće nastavljen večeras od 21 čas nastupima etno grupe Zora, Halida Bešlića i Marije Šerifović.

Organizator 20. po redu novogodišnjeg programa u Budvi je gradska Turistička organizacija.

(Beta)