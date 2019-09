Otvorena pretnja Amerike „neposlušnom“ delu Crne Gore

Američki senator Lindzi Grem poručio je u Podgorici da snage koje su podrivale put Crne Gore u NATO moraju biti poražene na parlamentarnim izborima 2020. godine. Boraveći u Crnoj Gori na čelu delegacije Kongresa SAD, on je saopštio da će naredni izbori biti veliki test za Crnu Goru, te da će ih svijet „sa pažnjom pratiti“.

„Ako ti izbori dobro prođu, to će biti signal za EU i SAD da je u Crnoj Gori čvrsto uspostavljena demokratija. Snage koje žele da podrivaju napredak Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, takođe su snage koje rade protiv nas. Važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona“, saopštio je Grem.

Zlokobna i drska poruka

Poruka američkog senatora, koji se u Podgorici u istom danu sastao sa predjsednikom Skupštine Ivanom Brajovićem, premijerom Duškom Markovićem, te predjsednikom Milom Đukanovićem, čini se da je ipak naročito zlokobna po onaj dio crnogorskog društva i opozicije koji se protivio ulasku države u NATO.

I am grateful to US congressional representatives, led by @LindseyGrahamSC, for their openness, understanding of our results, but also of challenges of further development of our society. 🇲🇪🇺🇸 pic.twitter.com/k7xaD6tY5U

— Duško Marković (@DuskoMarkovicCG) September 5, 2019