Palmer sa Krivokapićem i Abazovićem: Veza SAD i Crne Gore prijateljska i postojana

Visoki američki zvaničnik Metju Palmer rekao je danas u Podgorici najvišim zvaničnicima crnogorske vlade da Vašington nedvosmisleno podržavu evropsku budućnost Crne Gore i naglasio da je veza dve države prijateljska i postojana.

Palmer, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik Stejt departmenta za Zapadni Balkan, naveo je da je politička tranzicija fundamentalna u razvoju svakog demokratskog društva i dodao da SAD „cene doprinos“ Crne Gore razvoju regionalne stabilnosti i mira na Zapadnom Balkanu, saopštila je crnogorska vlada.

Američki zvaničnik je kazao da postoji prostor za produbljivanje odnosa SAD i Crne Gore, naročito u oblasti ekonomije, i da će budući diplomatski kontakti voditi ka tom cilju.

Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić rekao je Palmeru da je Podgorica čvrsto opredeljena za evropski put i da je sada pravi momenat za jačanje ekonomskih odnosa Crne Gore i SAD, navodi se u saopštenju.

„Ekonomski dijalog sa SAD je od fundamentalnog značaja za ekonomsku saradnju dve države i od izuzetne je važnosti da do njega dodje što pre kako bismo brzo došli i do konkretnih rezultata koji će biti od neprocenjive važnosti za gradjane Crne Gore, čvrsto opredeljene da ostanu na proevropskom kursu, u čemu je američka pomoć do sada bila velika“, kazao je Krivokapić.

On je naveo da je pomoć SAD i „u budućnosti neophodna, posebno u oblasti američkih investicija u ključnim infrastrukturnim projektima, opredeljujućim za dinamiku daljeg ekonomskog razvoja i inteziviranje pregovaračkog procesa“.

Palmer je danas razgovarao i sa potpredsednikom crnogorske vlade Dritanom Abazovićem koji je američkom zvaničniku preneo uveravanja da je Crna Gora pouzdana članica NATO-a, navodi se u saopštenju.

„Abazović je ukazao da Crna Gora baštini multietničke i multiverske različitosti i vrednosti demokratske države, da promoviše zapadnoevropske vrednosti i da daje veliki doprinos regionalnoj saradnji i dijalogu“, navodi se u saopštenju.

Posle sastanka sa Palmerom, Abazović je rekao da je podrška SAD „od velike važnosti u daljem procesu demokratizacije Crne Gore“ i da su jake demokratske institucije i regionalna stabilnost prioritet rada vlade.

Palmer se juče u Podgorici sastao sa crnogorskim predsednikom Milom Djukanovićem, kome je kazao da je cilj SAD stabilna Crna Gora na evropskom i evroatlantskom putu, zaštićena od spoljnih uticaja.

(Beta)

