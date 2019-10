Pavlović: Mali Šengen eliminisao bi tenzije u regionu

SARAJEVO – Svaka inicijativa koja povezuje regiju, države i narode, koji u suštini govore istim jezikom i imaju istu istoriju i geografiju, uvek je dobra, jer se time eliminiše mogućnost pravljenja političkih tenzija na bazi nacionalnih različitosti.

Ovo je u razgovoru za Vijesti.ba kazao ekonomski analitičar Zoran Pavlović, govoreći o ideji za uspostavljanjem zone „malog Šengena“ radi boljeg povezivanja tržišta regiona, koju su na zajedničkom sastanku predstavili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije, Zoran Zaev i Edi Rama.

„Protiv takve inicijative bi bili političari iz Hrvatske, a svim ostalim iz regije to ne bi smetalo. To je Jugoslavija u malom. Kada pogledamo s jedne strane istorijske korene svih naših naroda, te privredu i život koji smo prethodno imali, i sa druge strane, onoga što danas nažalost nemamo zahvaljujući iscepkanosti teritorije, a uz to i iskrivljene demokratije, ideja ‘malog Šengena’ je nešto što treba podržati“, smatra Pavlović.

On pojašnjava da slobodno kretanje ljudi, rada i kapitala omogućava da se praktično koristi sistem spojenih sudova kada je reč o radnoj snazi.

„Ako uzmemo u obzir da se ljudi zbog posla sele iz države u državu, to je jedna od mogućnosti da se radna snaga seli unutar tog ‘malog Šengena'“, navodi Pavlović.

Realizacija inicijative, prema njegovim rečima, omogućila bi i bolje razumevanje među nacijama u regiji, čime bi se smanjila ili eliminisala mogućnost tenzija po tim osnovama.

