Pendarovski: Možemo da pomognemo u dijalogu BG-PR

SKOPLJE – Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski smatra da je njegova zemlja idealno pozicionirana da pomaže u dijalogu između Beograda i Prištine.

Pendarovski je u intervjuu za televiziju Alsat M rekao da Severna Makedonija ne može da rešava budući status Kosova, ali on ocenjuje da njegova država može da kreira regionalni ambijent kroz izbalansiranu saradnju sa obe strane i da pomogne da se kreira dobra atmosfera.

“Moja procena iz svega ovoga što vidim, imajući u vidu stanje u Srbiji, stanje na Kosovu, je da će biti veoma teško da se brzo obnove pregovori sa nekim šansama za uspeh”, naveo je Pendarovski.

Kako kaže, ne postoji atmosfera ni kod ključnih aktera, ni u međunarodnoj zajednici, koja, ocenjuje, ima druge prioritete.

“Možda može da pomogne i Crna Gora, Bugarska ili Mađarska”, dodao je Pendarovski.

Govoreći o inicijativi srpskog predsednika o „malom Šengenu“ između Srbije, Severne Makedonije i Albanije Pendarovski je kazao da je neophodno da se postigne sistemsko ujedinjenje odnosno da se inicijativi priključi svih šest zemalja Zapadnog Balkana.

“Kada sam se susreo sa Vučićem on se takođe složio sa tim predlogom. Rekao mi je da bi želeo i kosovski Albanci da se priključe, ali zbog toga što oni ne priznaju Kosovo to je za njih formula 5+1, ali bitno je da i on želi da vidi kosovske Albance u tom projektu“, zaključio je Pendarovski.

