Pismo premijera Crne Gore mitropolitu Amfilohiju: „Plašim se…“

Premijer Crne Gore Duško Marković rekao mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju da ga način na koji deli Crnu Goru plaši.

Marković je u odgovoru na javno pismo koje mu je uputio Amfilohije pre nedelju dana rekao da mu je drago što je ono javno jer su svi mogli da vide da su „argumenti u odbrani nezakonite gradnje na Rumiji zapravo okrenuti protiv mitropolita“.

On je dodao da činjenica da za lokaciju „nema važećeg planskog dokumenta“ znači da na tom mestu ne može biti bilo kakve gradnje ili intervencije u prostoru.

„Odnosno — nikako ne može značiti ono što vi pretpostavljate — da na takvim mestima svi možemo da gradimo što nam padne na pamet, pa makar to bila i ’crkvica‘ na Rumiji, kako je sažaljivo kvalifikujete“, navodi se u pismu Markovića mitropolitu Amfilohiju.

Premijer je pozvao mitropolita da ne naseda na netačna tumačenja zakona i naveo da će državni organi povodom nezakonite gradnje na Rumiji poštovati zakone.

„U Boga se nadam (valjda ćete me tako bolje razumeti), da ćete se i vi usprotiviti nepoštovanju zakona i državnih institucija u Crnoj Gori, pa makar takvi naumi i postupci dolazili iz vašeg najbližeg okruženja“, navodi se u pismu premijera.

Marković u pismu navodi da želi da iskoristi priliku da ukaže mitropolitu i na „još jedan važan aspekt celog slučaja, pored zakonskog“.

„Više od istorijskih nelogičnosti i odsustva činjenica u vašem pismu o tome ko je i kada kroz vekove gradio, a ko rušio na Rumiji i u njenoj okolini, pa i kada je u pitanju crkva o kojoj govorimo — mene zabrinjava vaše uporno nastojanje da delite, umesto da sabirate“, naveo je Marković.

Crnogorski premijer je dodao da Amfilohije, povodom podela „u pravoslavnom biću Crne Gore“, ništa ne čini da objedini i na jednom mestu okupi „pravoslavni svet“.

„Ovoga puta, dozvolili ste sebi da delite Albance na podobne i nepodobne, na one koji su dobrodošli na Rumiju i na one kojima tu nije mesto, na Albance Envera Hodže i Albance Skender-bega… Ne činite to, mitropolite“, naveo je Marković.

On je dodao da se na taj način udara u temelje i smisao crnogorskog suživota — kulturnog, multietničkog pa i verskog, na kome je opstala Crna Gora, i kojim se danas s ponosom legitimiše pred svetom.

„Ne dirajte u tu, možda i najveću crnogorsku vrednost. Jer baš ta lakoća i upornost s kojom evo skoro tri decenije delite Crnu Goru, umesto da sabirate, mene više plaši od toga hoće li na vrhu Rumije ostati limeni objekat koji vi nazivate crkvom. Kao što sam već rekao, ostaće — ako mu to dozvoli zakon, neće ostati — ako za to nema utemeljenja. Nikako drukčije“, naveo je Marković.

Mitropolit Amfilohije uputio je pre nedelju dana otvoreno pismo crnogorskom premijeru povodom njegove izjave o Crkvi Svete Trojice na Rumiji, ističući da je to crnogorska i albanska planina, ali Albanaca Skender-bega, a da je hram na njoj podignut za dobro svih i u slavu Boga ljubavi, te da je to svenarodno kulturno dobro.

Amfilohije je kazao da je na Rumiji i ranije postojala crkva, da su je srušile Osmanlije, kao i da za vrh Rumije ne postoji prostorno-planska dokumentacija, pa tako ni crkva nije mogla biti nelegalno izgrađena.

(Beta)