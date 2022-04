Plenković: Ako je frajer, neka Milanović sam blokira Finsku i Švedsku

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da predsednik Zoran Milanović može sam da blokira ulazak Švedske i Finske u NATO savez „ako je frajer“ i ponovio optužbe da šef države zastupa proruske stavove.

„Neka on ako je frajer blokira to na samitu NATO u Madridu… Zašto pušta da to uradi parlamentrana većina, Sabor“, rekao je Plenković novinarima u Zagrebu upitan o Milanovićevoj izjavi da treba blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO dok se ne promeni izborni zakon u BiH.

Plenković, koji je i predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), kazao da je Milanović ranije „svim srcem agitovao na predizbornim skupovima za Željka Komšića“, a onda je je „od nekog ko se uopšte nije brinuo za prava Hrvata u BiH postao veliki zagovornik njihovih prava“.

„Za razliku od nas koji tu temu kontinuirano držimo“, dodao je Plenković.

On je zaključio da je vlada učinila sve za promenu izbornog zakona bez da se „antagonizuju oni sa kojima se treba postići dogovor“.

Milanović je danas rekao je za Hrvatsku ključno da Hrvati u BiH biraju svoje predstanike, a ne da to umesto njih rade Bošnjaci.

„Što se mene tiče, neka (Finska i Švedska) udju u NATO, neka se igraju i dalje, neka pikaju besnog medveda sa penkalom u oko, ali dok se ne reši pitanje izbornog zakona u BiH i ne daju Hrvatima temeljna prava, hrvatski Sabor ne sme da ratifikuje ničiji pristup u NATO“, rekao je Milanović novinarima u Zagrebu.

Pozivajući se na nezvanične informacije, portal Indeks večeras je objavio da je finski ministar spoljnih poslova Pekka Haavisto zbog Milanovićevih izjava nazvao hrvatskog šefa diplomatije Gordana Grlića Radmana i izrazio svoju zabrinutost, a da će sutra isto da učini švedska ministarka spoljnih poslova An Linde.

Premijer i predsednik Hrvatske, koji dolaze iz različitih političkih opcija, već dugo imaju narušene odnose i gotovo svakodnevno putem medija razmenjuju uvrede.

(Beta)

