Plenković bez teksta na izjave Kitarović i Pupovca o ZDS

ZAGREB – Premijer Andrej Plenković nije mogao da komentariše izjavu predsednice Kolinde Grabar Kitarović o ustaškom pozdravu „za dom spremni“, kao ni reagovanje poslanika SDS S Milorada Pupovca na njene tvrdnje da treba razlikovati ustaški pozdrav „za dom spremni“ od pozdrava „za dom spremni“, jer, kako je rekao, tu izjavu nije čuo.

„Ono što je dobro da su preporuke Veća za suočavanje s prošlošću bile veoma precizne, argumentirane i uzele su kontekst Domovinskog rata i tih obeležja, posebno na mestima gde su pripadnici HOS-a poginuli. To je vrlo strogo ograničena preporuka i na taj način se percipira“, rekao je premijer u Slavonskom Brodu tokom obilaska tamošnje rafinerije.

Kitarović je, naime, neslavno ušla u izbornu godinu najpre izjavom da je pogrešila kada je ranije rekla da je poklič „za dom spremni“ stari hrvatski pozdrav a potom, svesna da je time navukla gnev desnice, čiji glasovi su je doveli na tu poziciju, pokušala je da se opere rekavši da treba razlikovati ustaški poklič od braniteljskog pozdrava „za dom spremni“.

Prema Grabar Kitrović, razliku ustaškog pokliča i braniteljskog pozdrava „za dom spremni“ treba da utvrdi zakonodavac, preneli su hrvatski mediji.

Predsednik SDŠ-a i Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac rekavši da se u Hrvatskoj i dalje “drže otvorena vrata za ustaško nasleđe”.

Prema njegovom mišljenju razlike u tim pozdravima nema.

“Ne postoji razlika. Možda postoji razlika među ljudima koji su to uzvikivali. I sigurno postoji. Možda neki znaju šta to znači, možda neki ne znaju šta to znači. Ali oni koji su uveli pozdrav ‘za dom spremni’ u vreme Domovinskog rata su znali što to znači”, rekao je Pupovac za zagrebačku N1 tv.

Saborski poslanik srpske nacionalne manjine i koalicioni partner premijera Plenkovića precizirao je ko je to govorio i zašto su slike poglavnika Pavelića imali u svojim kabinetima, zašto su se pozdravljali sa dizanjem desne ruke ispred tela i uzvikivali poklič ‘za dom spremni’, te da su se takvi smatrali naslednicima ustaša.

Pupovac smatra da je takvom izjavom predsednice „uneta smutnja i nered među ljude, to znači da se i dalje drže otvorena vrata za ustaško naslijeđe u Hrvatskoj i da se sam Domovinski rat zapravo na taj način povezuje s time”.

(Tanjug)