Plenković: Dobro da Pupovac ide u Škabrnju, ja u Varivode

SINJ – Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je danas da je „dobro i normalno“ što je potpredsednik Vlade iz redova SDS S Boris Milošević prisustvovao obeležavanju policijsko-vojne akcije Oluja i najavio da bi on sam u septembru išao u Varivode gde je posle Oluje ubijeno 16 srpskih civila.

„Poslate poruke su primerene početku nove faze, pre svega odnosa hrvatskog naroda i srpske manjine u Hrvatskoj. Šaljemo signal o uključivom društvu koje zna što je to pomirenje. Na tom tragu dobro je da Pupovac kao čelnik SDS S-a ode u Škabrnju. Sve su to gestovi i iskazivanje pijeteta prema žrtvama koje to nedvosmisleno zaslužuju“, rekao je Plenković.

(Tanjug)

