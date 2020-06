Plenković: Grafite mržnje piše „neko za nečiji račun“

ZAGREB – Premijer Andrej Plenković ponovio je danas da vlada osuđuje antisrpske grafite u Zagrebu i dodao da policiji treba da istraži ko stoji iza toga jer, kako kaže, neko ko to radi, radi za nečiji račun.

„Mi to osuđujemo, svako ko je to napravio mora da odgovara. Neko ko to radi, radi to za nečiji račun. Ne vidim zašto bi mladi ljudi radili takve stvari koje su neoprostive i ružne. Tu kućnog vaspitanja nema“, kazao je Plenković, nakon posete jednoj od zagrebačkih bolnica.

Foto:Tanjug/arhiva

(Tanjug)

