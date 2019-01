Plenković: Nema pomirenja bez istine da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas u Zagrebu da nema pomirenja bez istine o tome da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku.



On je novinarima na božićnom prijemu Srpskog narodnog veća (SNV) u hotelu Šeraton rekao da je istina ključna za pomirenje u Hrvatskoj i da se ona odnosi na to da je Hrvatska bila žrtva agresije Miloševićevog velikosrpskog režima, prenela je agencija Hina.

Plenković je istakao da je važno napraviti iskorake u procesu suočavanja s prošlošću. „Radimo na integraciji srpske manjine u Hrvatskoj“, rekao je Plenković i dodao da je proces mirne reintegracije jedna od najvećih ostavština prvog predsednika Hrvatske Franje Tuđmana.

On je ocenio da su pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj svesni svih okolnosti i da i oni daju doprinos modernoj Hrvatskoj.

Premijer je prethodno u govoru na božićnom prijemu SNV istakao da podrška koju pripadnici srpske nacionalne manjine daju saborskoj većini i Vladi nije mala stvar s obzirom na bremenitu istoriju hrvatsko-srpskih odnosa u 20. veku.

On je ocenio da na te odnose direktno utiče i kvaliteta odnosa između Zagreba i Beograda.

„I kao što se trajno pomirenje između Francuske i Nemačke nije dogodilo preko noći, trebaće još vremena da zacele još friške rane u odnosima između Hrvatske i Srbije”, naglasio je hrvatski premijer.

Plenković je ukazao i da nerešavanje pitanja nestalih osoba znatno usporava proces pomirenja i okretanje ka budućnosti.

„Tu je i pitanje istine – jer bez istine nema suočavanja s prošlošću, bez istine nema pomirenja, nema izgradnje zajedničke budućnosti. Ovo govorim zato što smatram da je u hrvatskom društvu potrebno pomirenje, tolerancija, međusobno uvažavanje”, istakao je Plenković.

On je rekao i da Božić treba da bude osnova razumevanja i uzajamnog poštovanja svih hrišćanskih vernika u Hrvatskoj i uz tradicionalni pozdrav „Mir Božji, Hristos se rodi“ svim pravoslavnim vernicima poželeo srećan i blagoslovljen Božić.

Predsednik SNV i poslanik u Saboru Milorad Pupovac rekao je na prijemu da je neophodno učiniti sve da odnose između Hrvatske i Srbije, ali i BiH i drugih susednih država, izvedu „iz razdoblja loših odluka“.

„Jer one, to se jasno vidi, nikome ne koriste, a svima štete. Tome ćemo biti posvećeni u ovoj godini. I mi poslanici i srpske institucije u Hrvatskoj“, istakao je Pupovac.

On je izrazio uverenje da će u Vladi Hrvatske i vladama susednih država naići na ozbiljne i predane partnere.“Bićemo posvećeni tome da se izvučemo iz živog blata naših srpsko-hrvatskih, a na ovaj dan ću reći katoličko-pravoslavnih, istorijskih tema. Ni jedna od njih i ništa od toga ne smemo potcenjivati ili s prezirom gledati ili bežati od njih. Niti one koje su vezane uz iskustvo zajedničke države, niti za one koje su vezane za Drugi svetski rat i NDH, niti za pitanje tragičnog stradalničkog ratnog raspada zajedničke države”, dodao je predsednik SNV.

Pupovac je kasnije u izjavi novinarima komentarisao stav premijera da nema pomirenja bez istine o tome da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku, rekavši da je važno da se hrvatski i srpski narod slože oko nekih istina vezanih za stradanja i žrtve u proteklom ratu.

On je dodao da je istina univerzalna i da vredi za sve, iako se činjenice gledaju i razumeju različito, ali „put pomirenja je put dolaženja do istine na kojem svako treba doprineti koliko može, koliko zna i kolika mu je odgovornost“.

(Beta)