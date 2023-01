Plenković o izjavi Milanovića: Niko nije anektirao Kosovo

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da Kosovo nije anektirano jer bi onda bilo pripojeno nekoj drugoj državi.

„Niko nije anektirao Kosovo jer bi ga onda pripojio nekoj drugoj državi. Ne znam za pojam ekstrakcije u međunarodnom pravu“, rekao je Plenković povodom izjave hrvatskog predsednika Zorana Milanovića da je međunarodna zajednica anektirala Kosovo.

Plenković je posle sednice šireg Predsedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), rekao da je „važno da je Kosovo nezavisna država s kojom Hrvatska ima diplomatske odnose“, prenela je regionalna televizija N1.

„Ono što je važno je da je Kosovo nezavisna država s kojom imamo diplomatske odnose, da je naš ministar (privrede i održivog razvoja Davor) Filipović bio na Kosovu, da je išlo s njim naših 50-ak privrednika“, rekao je Plenković i ocenio da Milanović „nije zvezda samo u ruskim nego i u srpskim medijima“.

Hrvatski predsednik Zoran Milanović rekao je danas da je međunarodna zajednica „anektirala Kosovo“.

„Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Ko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat“, dodao je Milanović.

On je govoreći o ratu u Ukrajini rekao da Ukrajinci više mrze Ruse nego što su Hrvati mrzeli Srbe za vreme rata, te da se ne upoređuju Srbi koji su se pobunili u Hrvatskoj sa svetskom nuklearnom supersilom Rusijom.

„Kosovo je izuzeto iz Srbije… stojim iza Kosova, ali kad je to jednom napravljeno bez volje države kojoj je Kosovo pripadalo, a to je bila Srbija, odnosno Jugoslavija, koja nama nije prijateljska i baš nas je briga za njih, bilo je samo pitanje kada će Rusi, ili neko treći napraviti isto. Sad se to događa“, rekao je Milanović.

Poručio je da je Rusija opasna zemlja i da to niko ne razume, i kako je dodao „sulude emocije i mržnja Evropu vode u veliku opasnost“, prenela je Aldžazira.

(Beta)

