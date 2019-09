Plenković optužio GONG da vodi kampanju protiv Šuice

BRISEL/ZAGREB – Premijer Andrej Plenković optužio je danas u Briselu hrvatsku nevladinu organizaciju GONG da u Evropskom parlamentu vodi kampanju protiv kandidatkinje za potpredsednicu Evropske komisije, Dubravke Šuice.

„Dubravka Šuica je prošla saslušanje na Odboru za evropske poslove u Saboru i tamo su zastupnici (opozicione) SDP-a postavljali ove teme koje sada kao slučajno reciklira GONG, koji se uvek i isključivo angažuje na politici SDP-a“, rekao je Plenković nakon radnog ručka s izabranom predsednicom Evropske komisije Ursule fon der Lajen, prenela je HINA.

Hrvatski mediji su, uz biografiju Šuice kada je kandidovana za potpredsednicu EK, pisali da je ona počela da radi kao profesor engleskog jezika i da je imala mali stan u Gružu, a da je tokom političke karijere stekla imovinu vrednu gotovo 40 miliona kuna (nešto manje od 5,5 miliona evra).

Na pitanja novinara o imovini koju je tokom političke karijere stekla Šuica, Plenković je zapitao može li joj to naštetiti prilikom saslušanja pred nadležnim odborom Evropskog parlamenta naredne sedmice.

„GONG je levo nevladino udruženje koje sprovodi veliku kampanju, šalje dopise svim poslanicima u Evropskom parlamentu ne bi li na neki način poljuljali stav pojedinih poslanika o hrvatskoj kandidatkinji za potpredsednicu Evropske komsije. To javnost treba da zna“, rekao je Plenković.

On je za GONG rekao da je kvazi-nezavisna organizacija koja sprovodi „oštru kampanju“ protiv buduće potpredsednice EK-a iz Hrvatske.

„Oni su produžena ruka SDP-a, postavljaju ista pitanja koja postavlja zastupnik Peđa Grbin. To je ta utakmica, neki dan sam govorio o trbuhozborcima, oni nastavljaju tu utakmicu svakoga dana. To se događa orkestrirano i namerno i ja to sada govorim namerno i s punom odgovornošću da hrvatska javnost zna“, naveo je Plenković.

Na pitanje da li su tom kampanjom uspeli da poljuljaju poverenje Ursule fon der Lajen u Šuicu, Plenković je odgovorio: „Ma kakvi“.

I predsednik Sabora Gordan Jandroković uputio je sličan komentar na novinarsko pitanje treba li Dubravka Šuica da pojasni poreklo svoje imovine:

„Pogledajte ko je u Hrvatskoj otvorio tu raspravu pa onda njih pitajte. Ja vam to neću reći jer vi to jako dobro znate, ali neću ni ida nasedam na priče onih koji namerno otvaraju to pitanje kako bi otežali poziciju naše poverenice, kako bi umanjili uspeh koji smo ostvarili kanidaturom, a verujem i budućom pozicijom potpredsednice Evropske komisije“, rekao je, između ostalog Jandroković.

U Evropskom parlamentu, naime, počela su uvodna saslušanja kandidata za komesare nove Evropske komisije i, pored ostalog, pokrenuto je i pitanje otkud kuće, stanovi i jahta u vrednosti preko pet miliona evra kandidatkinji Hrvatske za komesarku za demokratiju i demografiju, Dubravki Šuici.

To navodi briselski portal Euobserver, koji piše da je Dubravka Šuica odbila da tom portalu odgovori na ta pitanja, iako je „hrvatski državni ured specijalizovan za suzbijanje korupcije, Uskok, istraživao veliki jaz između prihoda Šuice i njene imovine“.

U Odboru za pravne poslove EP-a su juče kratko saslušani rumunska kandidatkinja za komesara za transport Rovana Plumb zbog neprijavljenih sredstava od jednog miliona evra, kao i Mađar Laslo Tročani kandidat za komesara za proširivanje, koji je dao obrazloženje za svoju advokatsku kancelariju.

Njihove kandidature su, međutim, danas obijene zbog sukoba interesa.

(Tanjug)