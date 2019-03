Plenković: Smirite loptu, Žalac ostaje u mojoj vladi

ZAGREB – Premijer Andrej Plenković nije prihvatio ponuđenu ostavku ministarke za regionalni razvoj, Gabrijele Žalac, koja je bez važeće vozačke dozvole automobilom naletela na devojčicu, nanevši joj pritom teške povrede.

Plenković je ponuđenu ostavku ministarke Žalac odbio sa obrazloženjem da to nije krivično delo, već samo prekršajni propust kao posledica nemara.

Žalac je automobilom upravljala sa vozačkom dozvolom koja je istekla.

Za premijera Plenkovića je najvažnije, kako kaže, da je devojčica dobro.

„Što se tiče vozačke. To je propust, nemar. Međutim to nije krivično delo. To je prekršaj. Platila je kaznu. Izvadiće novu dozvolu“, rekao je Plenković.

Ponuđenu ostavku ministarke Žalac, Plenković je okarakterisao kao „moralni čin“, te dodo da je od subote, kada se udes dogodio, razmišljao o tome šta se dogodilo.

„To je nešto što se moglo dogoditi i nekome drugome“, rekao je Plenković dodavši da to nije razlog da Žalac napusti vladu, preneo jeportal Index.

„Ona jako dobro radi svoj posao“, rekao je Plenković.

A to što nije produžila vozačačku dozvolu, ne mora da znači da je i drugi ne moraju produžiti, rekao je Plenković.

„Ona je propust priznala, platila je prekršajnu kaznu“, rekao je i poručio:

„Smirite loptu. Ona ostaje ministarka u mojoj vladi“.

„To nije razlog za ostavku. Ja je ne prihvatam“, naveo je premijer.

Nesreća, u kojoj je ministarka Žalac nanela teške povrede maloletnoj devojčici, dogodila se u subotu oko 10 sati u Vinkovicima

Tom prilikom je, kako prenose hrvatski mediji, ministarki urađen alkotekst, koji je bio negativan, ali je utvrđeno da nema važeću vozačku dozvolu, odnosno da joj je ona istekla još 2016.

