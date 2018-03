Premijer Slovenije podneo ostavku

Premijer Slovenije Miro Cerar odlučio je da podnese ostavku na svoju funkciju, javio je „Večernji list“ pozivajući se na slovenačke medije.

Cerar je odlučio da podnese ostavku nakon što je Vrhovni sud poništio referendum o gradnji nove pruge od Kopra do Divače.

Spoštovane državljanke in državljani! Oblast vračam v vaše roke. DZ bom podal odstopno izjavo. To odločitev sem sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj je narobe. Gre za odgovornost, ki jo sprejemam in za odločitev, ki bi jo sprejel vsak zaupanja vreden politik. MC

