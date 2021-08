Premijer: Ustoličenje Joanikija ne mogu sprečiti pojedinci

PLJEVLJA – Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić izjavio je danas da ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija 4. septembra na Cetinju ne mogu sprečiti pojedinci kojima, kako je kazao, čitav život nešto smeta i da će tom činu prisustvovati bez obezbeđenja.

„U Crnoj Gori ustoličenje mitropolita je jedan od najdostojnijih činova koji se dešava i naravno to je sve narodna volja. I tu svenarodnu radost ne mogu sprečiti pojedinci kojima čitavog života nešto smeta. Mogu da pišu mogu da se protive ali ne mogu da ometaju određene događaje koji će se desiti to vam ja tvrdim i bez obzira ko šalje takve poruke on je na pogrešnom zadatku. Da li se njemu sviđa crkva, premijer to je njegov lični problem“, rekao je Krivokapić novinarima u Pljevljima.

Država, kazao je, mora da pokaže da je institucija kojoj se veruje i koja je jača od bilo koga ko pokušava da poremeti sve u Crnoj Gori.

„Da li ste čuli i u jednoj državi sveta da se takva ceremeonija održava pod pažnjom pretnji, zastrašivanja „ne možete doći na Cetinje“. Ja vam tvrdim da ću doći na Cetinje bez obezbeđenja. Neka svaki komita koji ima nešto protiv mene, lično mi kaže šta sam ja to uradio protiv Crne Gore, a to što se njemu ne sviđa moj izgled to je njegov problem. Mi pričamo o institucijama sistema, institucije su i predsednik države, predsednik vlade i predsednik Skupštine Crne Gore i svaki građanin koji želi da prisustvuje nekoj svečanosti. Ako to nekome treba da bude prilika da pokaže, da postoji još neka moć koja je izvan institucija sistema, a to se radi organizovano, ja mislim da se taj grdno prevario“, rekao je Krivokapić, prenele su podgoričke Vijesti.

(Tanjug)

