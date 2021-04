Prijave protiv četiri osobe zbog incidenta u Beranama

PODGORICA – Beranska policija lišila je slobode tri lica zbog incidenta koji se dogodio večeras tokom kretanja organizovane auto kolone, dok je protiv jedne osobe podneta prekršajna prijava u redovnom postupku, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

G.L. je večeras prijavio pripadnicima policije da su ga fizički napala četiri njemu nepoznata lica.

Službenici Centra bezbednosti Beran se brzo identifikovali i priveli vinovnike događaja.

Preduzetim radnjama policija je došla do sumnje da je G.L. upućivao uvredljive reči učesnicima organizovane auto kolone kada su ga I.C, A.S, J.G. i A.T. fizički napali, navodi se u policijskom saopštenju.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilšatvu u Beranama koji se izjasnio da u radnjama pomenutih lica nema elemenata krvičnog dela.

Policijski službenici lišili su slobode I.C., A.S. i J.G. zbog prekršaja iz člana 10 Zakona o javnom redu i miru i oni će biti uz prekršajnu prijavu privedeni Sudu za prekršaje u Beranama.

Protiv maloletnog A.T. podneta je prekršajna prijava u redovnom postupku.

Protiv G.L. podneta je prekršajna prijava zbog prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru.

Mediji su ranije preneli da je večeras u Ulici 29. novembra u centru Berana desetak „komita“ napalo mladića G. L.

Napadači su, prema navodima medija, u Beranama u auto-koloni učestvovali na tzv. patriotskom skupu.

(Tanjug)

