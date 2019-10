Princ Petrović za sahranu predaka ceka mirniju atmosferu

PODGORICA – Princ Nikola Petrović, jedini direktni potomak crnogorske dinastije kaže da je važno da posmrtni ostaci njegovih predaka budu sahranjeni u Crnoj Gori, ali da zbog, kako kaže, neumerenih reakcija SPC misli da treba sačekati mirniju atmosferu.

Ponosan je, kaže, na to što je baš on prekinuo nepravedni egzil Petrovića i smatra važnim da i posmrtni ostaci njegovog oca i stričeva budu sahranjeni u Crnoj Gori, ali ostaje pri stavu da za to još nije vreme.

“Zbog neumerenih reakcija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mislim da je bolje sačekati da se ceremonija obavi u mirnoj atmosferi. Ne bih mogao da podnesem da moja porodica bude razlog podele Crnogoraca, niti uzrok burnih reakcija koje bi naškodile imidžu naše zemlje, našim institucijama, a naročito našim građanima”, kaže princ Nikola za TVCG.

Čeka, kaže, vreme kada neće biti sukoba i podela u Crnoj Gori kako bi i Danilo, Mirko, Petar i Mihailo Petrović bili sahranjeni na Cetinju.

Nikola Petrović bio je sedmi i poslednji vladar Crne Gore. Umro je 1921. godine u Antibu, u izgnanstvu, bez prava na povratak u zemlju.

Posmrtni ostaci kralja, kraljice Milene i njihovih ćerki, princeza Ksenije i Vjere, preneseni su iz ruske pravoslavne crkve u San Remu u Crnu Goru 1989. godine.

(Tanjug)