Pripremno ročište Gucatiju i Haradinaju 1. i 2. septembra

HAG – Pripremno ročište pred početak suđenja predsedniku i potpredsedniku Udruženja veterana tzv OVK Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju, optuženim za zastrašivanje svedoka, zakazano je za 1. i 2. septembar pred sudskim većem Specijalizovanih veća kosova sa sedištem u Hagu.

U odluci tročlanog sudskog veća, povodom priprema za suđenje, tužilaštvu i odbrani optuženih dati su nalozi koje treba da ispune do 23. avgusta, odnosno do 27. avgusta.

Tužilaštvu je sud naložio da mu do 23. avgusta podnese zahteve za zaštitne mere za svoje svedoke i da pojasni šta podrazumeva pod pojmom „svedok“, a odbrani da na to odgovori do 27. avgusta ili usmeno na zakazanom ročištu.

Odbrana listu svojih predloženih svedoka treba da podnese sudu do 27. avgusta.

Ostali nalozi tiču se prevoda i dodatnih podnesaka u okviru prirpema za suđenje.

Tročlanim sudskim većem predsedavaće sudija Čarls Smit III(Ćarles Smith), a pored njega u vehcu će biti i sudije Kristof Bart (Ćristoph Barthe) i Ženel Metro (Guénaël Mettraux), dok je za rezervnog sudiju imenovan Fergal Gajinor (Feral Gaynor), objavleno je na sajtu Specijalizovanih veća Kosova.

Gucatiju i Haradinaju će početak suđenja biti naknadno zakazan.

Prvo koje će početi pred ovim sudom je suđenje Saljihu Mustafi zakazano za 15. septembar.

Gucati i Haradinaj su u pritvoru u Hagu od hapšenja 25. septembra 2020. na Kosovu.

Optuženi su za nepostovanje suda, ometanje postupaka i rada tužilaštva obelodanjivanjem identiteta svedoka u procesima koji se vode tom sudu.

(Tanjug)

