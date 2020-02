Protest opozicionog VMRO-DPMNE

SKOPLJE – U Skoplju je večeras održan protest za pravdu na kome je lider opozicionog VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski rekao da je „pravda napadnuta nepravdom“, ocenivši da su sudska vlast i tužilaštvo u toj zemlji brutalno zgaženi, te da je mafija oduzela pravdu i slobodu u Severnoj Makedoniji.

„To je mafija koja diktira optužbe i presude. Mafija koja neguje režim Zorana Zaeva. Ali za to je kriv Zaev. On je kriv što je istovremeno premijer, sudija i tužilac. On je glavni reketaš i trgovac vitalnim organima Makedonije. Tom čoveku nije teško da krade, ali samo mu ne tražite da bude pošten“, rekao je Mickovski u svom govoru, a prenosi portal Plusinfo.

Micoski je rekao i da se kada on i njegova stranka budu došli na vlast 12. aprila nikada više neće mešati u sudsku vlast „kao što je to do sada radio Zaev“.

U Severnoj Makedoniji prošle nedelje su raspisani prevremeni parlamentarni izbori koji će biti održani 12. aprila.

(Tanjug)