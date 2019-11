Puhovski: Plenković nema drugog načina osim da bude porazen

ZAGREB – Današnji masovni protest u organizaciji sindikata prosvete na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, komentarisao sa je analitičar Žarko Puhovski i ocenio da je vlada trebalo ranje da reaguje, a pošto nije sada je premijer u situaciji u kojoj zapravo nema drugog načina nego da bude poražen.

Puhovski je gostujući na zagrebačkoj N1 tv rekao da je u školama i u obrazovnom sekotru Hrvatske zavladalo ogorčenje.

„Kada se razgovara s ljudima u školama, doista je zavladalo ogorčenje. Ogorčenje, srdžba, nezadovoljstvo koje je u ovom trenutku čak nestrukturirano, nego ljudi naprosto odbijaju vlast i opoziciju kao takvu.“

Ocenio je da sindikati više ne upravljaju štrajkom, a to se, kazao je, moglo videti po tome što su sindikalni lideri govornicu na Trbu bana Jelačića prepustili ljudima sa terena da pričaju i koji su držali naboj celo vreme.

„To ide sada doista svojim pravcem i pitanje je hoće li se moći zamisliti da ljudi u štrajku prihvate bilo šta osim kompletne cifre koju su tražili“, rekao je Puhovski.

Upitan hoće li štrajk prosvetara imati posledice po parlamentarne izbore i kakve, Puhovski kaže da su parlamentarni izbori još daleko, a ne veruje da će imati implikacije n po predsedničke, jer se, kaže, oni događaju po nekoj drugoj osnovi na jednom drugom niovu.

„To će imati efekta po nešto drugo. Po rast prezira spram političara i političarki, svih. To je ono što se meni čini strašno opasnim. Verojatno će to značiti dalje smanjivanje izlaznosti na izbore. Vlada taj osećaj – i to je svetski trend – ‘mi ih preziremo'“, rekao je Puhovski.

(Tanjug)