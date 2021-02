Pupovac: Dobro što je HR postala osetljiva na diskriminaciju

ZAGREB – Predsednik SDS S-a i poslanik Milorad Pupovac izjavio je danas da je dobro što je Hrvatska postala osetljiva na neke pojave kao što su diskriminacija i govor mržnje, s obzirom na to da se godinama na te pojave niko nije osvrtao.

Pupovac je to rekao komentarišući slučaj riječkog kafića „Tri majmuna“, čiji je vlasnik nedavno na svom fejsbuk profilu poručio da simpatizeri i članovi vladajuće HDZ u tom objektu nisu dobrodošli, a što je u svojim reakcijama premijer Andrej Plenković nazvao „diskriminacijom i govorom mržnje“, uz upozorenje da je to „korak do fašizma“.

„Okolnosti pandemije dovele su u prvi plan čoveka koji trpi kao što trpe mnogi… tu je potrebna neka vrsta strpljenja i trpeljivosti, a ima ljudi koji to žele da pretvore u sredstvo otpora prema vladi i merama, koji bi to rado politizovali“, rekao je Pupovac za Hrvatski radio, prenela je Hina.

Potrebno da, kako je rekao, „kao društvo vežbamo šta je govor mržnje, a šta nije, šta je diskriminacija a šta nije, kada je reč o kritici i satiri, a kada o fašizaciji“.

O saradnji sa Jevrejskom zajednici radi dogovora o zabrani ustaškog pozdrava „za dom spremni“, Pupovac kaže da postoji spremnost da se o tome razgovara, ali da nije siguran koliko će dugo konsultacije s tim u vezi trajati.

„Ne verujem da ćemo se unutra tri sedmice usaglasiti o svemu, za to će nam trebati više vremena, a hteli bismo da izbegnemo da se ta tema meša sa izborima“, rekao je Pupovac, koji je i predsednik Srpskog nacionalnog veća.

Zadovoljan je, kaže, ponuđenim tekstom izmena Krivičnog zakona jer sledi dobru praksu i dobre poruke, kao i da ima uporište u različitim međunarodnim dokumentima.

O nedavnom sukobu dve grupe mladića u Vukovaru, koji je samo još jedan u nizu sukoba mladića hrvatske i srpske nacionalnosti, što predsednik lokalnog odbora SDS S-a Srđan ocenio kao da je reč o dirigiranom napadu na pripadnike srpske zajednice, a ne o sukobu navijačkih grupa, Pupovac je kazao da to potvrđuju činjenice koje traju godinama.

„Ti elementi navijačkih sukoba su prerasli u maltretiranje pripadnika srpske zajednice od grupe organizovanih i nažalost od gradske uprave podržanih mladih ljudi”, kazao je.

Inače, situaciju u Vukovaru pred lokalne izbore ocenio je mirnijom nego ranijih godina.

„Ćirlica, Srbi, Hrvati, međuetnički odnosi, to se ne oseća, ključni politički akteri na nivou države i grada uspeli su da stišaju tu situaciju”, rekao je Pupovac.

U Intervjuu sedmice predsednik SDS S-a, između ostalog, upozorio je na odlazak ljudi s Banije nakon potresa, uz apel da se proces obnove i revitalizacije ubrza.

(Tanjug)

