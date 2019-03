Pupovac: Nesrećni ljudi koji nikako da se suoče sa sobom

BANJALUKA/ZAGREB – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je, povodom incidenta kod Splita, gde su učesnici karnevala spalili lutku sa njegovim likom, da je reč o nesrećnim ljudima, sredinama i društvu koje nikako da se suoči sa sobom.

„To društvo nikako da upita: A šta sam ja učinio da mi ne bude tako kako jeste i jesam li i malo kriv za to kroz šta sam prošao, za to što se dogodilo? Ta vrsta suočavanje se, nažalost, nije dogodila“, rekao je Pupovac.

On je naglasio da će učiniti ono što rade Jevreji kada im se događa nešto loše i kada se ljudi prema njima loše odnose, odnosno da će se prvo pitati šta je sam učinio, gđe je zgriješio da ti ljudi ovo rade.

“ Ako prepoznam da sam zgrešio, nastaviću činiti sve da toga više nema, a sa tuđim nesrećama, predrasudama i mržnjama nosiću se onako kako se treba nositi – podignute glave i spreman da se suočim sa istim takvim porukama, nezavisno od toga koliko je to neprijatno, nezavisno koliko to na kraju završavalo time da ljudi na portalima, kao što je jedan zadarski, zbog mog protivljenja ustaškom pozdravu `za dom spremni!`, šalju poruku da me treba ubiti, streljati, da me treba baciti u jamu, da niko ne bi znao da sam postojao“, naveo je Pupovac portal Sputnjik.

Na karnevalu u Kaštelima tokom vikenda simuliran je linč srpskih sportista na splitskoj rivi i zapaljena lutka sa likom predsednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca.

Okupljeni građani su sa odbrojavanjem propratili spaljivanje lutke na lomači, uzvikujući „Pupovac se pretvorio u pepeo“.

(Tanjug)