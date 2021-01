Pupovac:Pomoć dajemo onima kojima je potrebna

ZAGREB – Predsednik Srpskog nacionalnog veća i poslanik u hrvatskom parlamentu Milorad Pupovac izjavio je danas da SNV pomoć na zemljotresom ugroženm području daje svima kojima je ona potrebna.

„Šleperi s građevinskim materijalom, koji su donirali ljudi iz različitih delova Hrvatske, nalaze se u Komunalcu i dostupni su svima. Isto tako, kada dođu gumene čizme, biće podeljene svima“, rekao je Pupovac.

Pomoć SNV donira se pođednako pripadnicima islamske vere.

„Merhametu smo za potrebe obnove kuhinje podelili vlastita sredstva, romskoj zajednici na području Siska i drugih mesta, takođe solidarno pomažemo u sociopsihološkoj pomoći i u dostavi hrane i higijenskih potrepština, to ćemo nastaviti i ubuduće”, rekao je Pupovac, prenela je zagrebačka N1 tv.

Pupovac je potvrdio da će poslanici SDS S-a u saboru podržati predlog opozicije za formiranje parlamentarne komisije, koja bi se bavila posleratnom obnovom kuća, koje su sada stradale u zemljotresu.

“Mi ćemo podržati da se to istraži, jer znamo iz ranijeg iskustva kako se gradi. Ja to znam iz iskustva svoje porodice, roditeljske kuće. Znamo gde i kako se to znalo raditi. Ni u ovome, kao ni u čemu drugome, ne sme biti generalizacije, ne sme biti pristupa koji će imati karakter hajke, treba utvrditi koji su izvođači i podizvođači“, kazao je Pupovac.

Dodao je da se događalo da jedan izvođač ima nekoliko podizvođača i to je bio ogroman problem koji je narušavao kvalitet gradnje.

(Tanjug)

