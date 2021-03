R.Srpska:Dozvoljena muzika uživo u ugostiteljskim objektima

BANJALUKA – U Republici Srpskoj od danas je dozvoljena muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smeštaj, ishranu i piće, uz poštovanje epidemioloških mera.

Radno vreme ugostiteljskih objekata je od 6.00 do 22 sata, prenose Nezavisne novine.

Štab za vanredne situacije je 22. februara produžio do 5. marta i druge ranije usvojene mere radi sprečavanja širenja virusa korona.

Tako je do 5. marta ograničeno radno vreme od 6.00 do 22 sata za priređivače igara na sreću – kladionice, automat klubove, kazina, tombole, a od 22 do 6.00 dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

(Tanjug)

