Radunović Krivokapiću:Ne slušajte savete stranaca

PODGORICA – Poslanik DF-a Slaven Radunović poručio je premijeru Zdravku Krivokapiću da ne sluša savete iz inostranstva koji su na štetu Crne Gore.

„Jednom se mora raščistiti sa time da se sluša bespogovorno ono što dolazi iz inostranstva, kada smo stoprocentno ubeđeni da je to na našu štetu. Razumem one koji nas savetuju, jer za to imaju svoj interes za tako nešto. Ja tražim od vas, od vlade, od svih poslanika, ali prvenstveno većine, da radimo ono što mi mislimo da je najbolje. I za pola godine dobićete pohvale iz te Evropske komisije zbog napretka“, poručio je Radunović u parlamentu.

On je istakao da neće biti napretka sa Milivojem Katnićem koji, kako kaže, u fioci drži sve predmete koji žuljaju crnogorsku javnost, a bavi se predmetima gde može da našteti nekome iz opozicije”.

U ime poslaničkog kluba Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije, Ujedinjene Crne Gore i Radničke partije, šef kluba Slaven Radunović je pitao premijera zašto je vlada, “potpuno izvan svojih ustavnih nadležnosti, tražila mišljenje Venecijanske komisije o predlogu zakona i izmjenama i dopunama tužilačkih zakona” koje je predložila grupa poslanika, kad poslanici to nisu smatrali za potrebno.

Radunović je ocenio da se vlada na taj način grubo umešala u rad druge grane vlasti i njenu osnovnu – zakonodavnu funkciju.

Premijer Zdravko Krivokapić je odgovarajući na pitanje Slavena Radunovića, da je Milivoje Katnić simbol odbrane prethodnog sistema.

On je kazao da stav Venecijanske komisije o Zakonu o tužilačkom savetu predstavlja samo preporuku:

„On omogućava uravnoteženu strukturu Tužilačkog savjeta i to je prva prilika da možemo da smenimo onoga koji je iznad (Milivoja) Katnića. Venecijanska komisija, kao i druge nezavisne institucije, teško doživljavaju kada je jedan čovek meta zakona, bez obzira što imaju razumevanja za ovaj proces“, kazao je Krivokapić.

Krivokapić je istakao da lobiranje članova Venecijanske komisije Srđana Darmanovića i Zorana Pažina nije moglo da utiče na odluku Venecijanske komisije oko tužilačkih zakona, preneo je podgorički portal Borba.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.