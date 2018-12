Rama nahvalio kosovskog Albanca Genta Cakaja

TIRANA – Albanski premijer, Edi Rama, koji je, nakon velikih studentskih protesta, nedavno smenio osam ministara u svom kabinetu, danas se veoma pohvalno izrazio o novopostavljenom šefu albanske diplomatije, Gentu Cakaju, Albancu s Kosova.

Cakaj je na toj poziciji zamenio Dimitra Bušatija.

Na godišnjoj konferenciji za novinare, Rama je rekao da je Cakaj njegov najbolji izbor.

Upitan zašto za Cakaja nema nikakve biografije, Rama je istakao da je on jedan od najtalentovanijih iz mlađe generacije.

“Izvinite zbog poređenja, ali Cakaj je pročito više knjiga nego što ste vi izrekli reči u vašem životu. Njegov CV će biti dostupan kada postane ministar. On je Albanac kao što ste vi ili ja i ne volim da bilo ko ističe to što je on sa Kosova kao razlog za osporavanje njegovog izbora”, rekao je Rama.

Obraćajući se novinarima, albanski premijer je rekao da je nebitno da Ii je pitanje o postavljenju Cakaja tendenciozno ili bezazleno.

Postavljen je za ministra i on će biti posvećen veoma teškom poslu, reklao je Rama.

Rama je rekao da ne misli da treba imati predrasude prema mladim ljudim, kao i da su se pođednako mladi veoma dobro pokazali u nekim drugim zemjama sa mnogo većim problemima i uspeli su.

