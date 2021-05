Rama: Nemoguće predvideti poteze EU o pregovorima

BEČ – Premijer Albanije Edi Rama upozorava na negativne posledice odlaganja ili neispunjavanja obaveza od strane EU u vezi pristupnih pregovora sa njegovom zemljom.

„Javno mjenje je veoma osetljivo u vezi ovog procesa“, rekao je Rama za austrijski dnevnik „Klajne cajtung“:

On je istakao da to važi posebno za Albaniju, koja iza sebe ima istoriju izolacije i varvarske diktature.

„Za Albance je učešće u evropskoj porodici sa svim pravima, nezamenljiv cilj“, podvukao je Rama.

Da li će pristupni pregovori biti otvoreni do predsedavanja Portugala EU, do kraja juna, on nije želeo da procenjuje.

„Nemoguće je trenutno dati predviđanja šta će učiniti EU. Lakše je predskazati da će Austrija biti prvak sveta u fudbalu, nego šta će EU učiniti“, rekao je Rama.

Ukazao je da u EU postoji snažna grupa članica koja podržava Albaniju od početka pristupnih pregovora, ali na drugoj strani, dodaje, postoje i pojedine zemlje, koje su skeptične i pored činjenice da odluku o početku pregovora moraju doneti sve zemlje.

„Taj početak je blokiran, jer je potreban konsenzus“, istakao je albanski premijer.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.