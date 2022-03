Roman Abramovič zbog sankcija svoje ogromno bogatstvo sklonio u naš komšiluk

Još uvek zvaničnom vlasniku Čelzija Romanu Abramoviću ne cvetaju ruže nakon ruske agresije na Ukrajinu. Britanska vlada uvela mu je teške sankcije zbog čega je prisiljen da proda klub na čijem je čelu od 2003. godine, a i zamrznuta mu je sva imovina.

Roman Abramovich's £430m yacht docked in Montenegro as government looks to sanction assethttps://t.co/79O9AF2bTM pic.twitter.com/G140kcLTjL

— Mirror Football (@MirrorFootball) March 12, 2022