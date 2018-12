RS: Zabrana prevoza eksplozivnih materija tokom praznika

BANJALUKA – U Republici Srpskoj izdata je naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju.

Zabrana će biti na snazi od 31. decembra 2018. godine od 12 časova do 2. januara 2019. godine do 24 časa, 06. januara 2019. godine od 12 do 7. januara 2019. godine do 24 sata i od 9. januara od 00.00 časova do 10. januara do 6 sati, prenosi RTRS.

Naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju izdao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.

(Tanjug)